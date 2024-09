Platner: "Genau dafür spielen wir Fußball"

Nach einem Regenerations- und einem freien Tag ist die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft am gestrigen Dienstagnachmittag in die Vorbereitung auf das Achtelfinale der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft eingestiegen. Am Donnerstag spielen die U 20-Frauen ab 23.30 Uhr deutscher Zeit (live und kostenlos auf FIFA+) gegen Argentinien um den Einzug ins WM-Viertelfinale. Im DFB.de-Interview spricht U 20-Nationalspielerin Paulina Platner unter anderem über ihre Vorfreude auf das Achtelfinale und ihr bisheriges Highlight bei der Weltmeisterschaft.

DFB.de: Paulina, nur noch zwei Tage bis zum Achtelfinale. Steigt langsam die Vorfreude auf euer erstes K.o.-Spiel?

Paulina Platner: Ja, natürlich. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause. Dadurch sind wir aus unserem Drei-Tages-Rhythmus rausgekommen und haben jetzt noch größere Lust, wieder zu spielen. Dazu kommt natürlich, dass es das Achtelfinale – ein K.o.-Spiel – ist. Und das macht es ganz besonders, weil es um alles geht und auch alles passieren kann.

DFB.de: Ist auch ein bisschen Nervosität dabei, wenn du an das Spiel denkst?

Platner: Ja, ich denke schon. Es ist jetzt ein ganz anderer Druck da, weil wir gewinnen müssen, um im Turnier zu bleiben. Aber ich sehe die Nervosität eigentlich eher positiv. Es geht jetzt so richtig los. Genau für solche Spiele spielen wir Fußball.

DFB.de: Auf welchen Gegner müsst ihr euch einstellen?