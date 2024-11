Fußballfans können sich auf die neue Sammelbild-Kollektion Google Pixel Frauen-Bundesliga freuen. Nachdem Deutschlands höchste Spielklasse der Frauen im vergangenen Jahr ihre Premiere im Panini-Sammeluniversum feierte, folgt nun die zweite Ausgabe. Die diesjährige Stickerkollektion präsentiert die Stars und Talente aller zwölf Teams auf jeweils drei Seiten pro Mannschaft. Sie bietet den Fans auf 48 Seiten insgesamt 340 Sticker zum Sammeln.

Besonders exklusiv sind die glänzenden Spezialsticker in Silber und Gold, in den fünf Kategorien One to Watch, Dominant Defender, Game Changer, Show Time und Goalscoring Queen. In jedem Päckchen ist ein Glitzer-Sticker enthalten, der das Sammelvergnügen zusätzlich steigert. Die neue Kollektion ist nun erhältlich - viel Spaß beim Sammeln!