Männer-Nationalmannschaft
Neuer nun alleiniger WM-Rekordtorwart
Manuel Neuer hat seiner beeindruckenden Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Mit seinem 21. Spiel bei einer Weltmeisterschaft rückte der 40-Jährige am Samstag beim Duell der deutschen Nationalmannschaft mit der Elfenbeinküste zum alleinigen WM-Rekordtorwart auf. Der Weltmeister von 2014 löste den Franzosen Hugo Lloris ab, der 2018 Weltmeister wurde, aber nicht mehr für die Équipe Tricolore aktiv ist. Auf Platz drei der Torhüterliste folgen Sepp Maier, der Weltmeister von 1974, und der Brasilianer Claudio Taffarel, der den Titel 1994 gewann. Beide bestritten je 18 Partien bei Weltmeisterschaften.
Neuer ist der einzige Torwart im Topquartett, der auf Einsätze bei fünf Weltmeisterschaften kommt. "Er gibt uns viel Ruhe, hat große Erfahrung - gerade die Jungen zehren davon", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rekordmann vor dem zweiten WM-Gruppenspiel bei MagentaTV.
Der älteste deutsche Nationalspieler und der älteste jemals bei einer WM eingesetzte DFB-Akteur ist Neuer schon. Auch stand niemand häufiger im deutschen Tor als er - jetzt 126-mal. Kein deutscher Nationalspieler bestritt mehr Begegnungen bei großen Turnieren, nämlich 41 - 21 WM- und 20 EM-Spiele. Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Manuel Neuer mit der DFB-Auswahl ins Viertelfinale einziehen. Nur Miroslav Klose (24 Einsätze) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25) liegen noch vor ihm.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: cm
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