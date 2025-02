Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt ihr drittes Spiel in der UEFA Women's Nations League am 4. April 2025 im Tannadice Park in Dundee gegen Schottland. Anstoß in der Heimspielstätte des schottischen Erstligisten Dundee United ist um 20.35 Uhr MEZ (live im ZDF). Sobald Informationen zum Ticketverkauf für das Auswärtsspiel vorliegen, werden diese über die DFB-Kanäle geteilt.

Zum Jahresauftakt trifft das deutsche Team in Gruppe 1 der Liga A in der Nations League am 21. Februar (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) im Rat Verlegh Stadion in Breda auf die Niederlande - hier geht's zu den Tickets. Vier Tage später steht am 25. Februar das erste Heimspiel des Jahres gegen Österreich in Nürnberg an - auch hier können sich Fans im DFB-Ticketportal schon Karten sichern.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.