Männer-Nationalmannschaft
Nagelsmann: "Wir hatten einen zu langsamen Spielvortrag"
Die FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist für die deutsche Nationalmannschaft nach dem 4:5 nach Elfmeterschießen gegen Paraguay schon nach dem erfolgreichen Sechzehntelfinale vorbei. Nach der bitteren Niederlage im Boston-Stadion ordneten Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler die Partie ein. DFB.de hat mitgeschrieben.
Julian Nagelsmann: In der Kabine ist die Stimmung sehr niedergeschlagen. Jeder ist enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Paraguay geht mit einer Aktion in Führung und wir haben lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Wir hatten einen zu langsamen Spielvortrag, haben dann irgendwann auf Brechstange umgeschaltet. Wir hatten viele Standards und müssen das Spiel anders regeln, aber das haben wir nicht geschafft.
Kai Havertz: Ich kann nicht viel sagen, mir fehlen ein bisschen die Worte. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Entschuldigung. Wir sind alle enttäuscht, wir hatten uns viel vorgenommen. Jetzt wieder zu enttäuschen, ist kein schönes Gefühl. Es war schwer, Tempo zu kreieren, aber eigentlich hat nicht so viel gepasst, wenn man - bei allem Respekt - gegen Paraguay ausscheidet.
Manuel Neuer: Jeder ist traurig, es wird nicht viel gesprochen in der Kabine. Wir haben zu wenig Torchancen herausgespielt, es war symptomatisch, dass wir durch eine Flanke und Kopfball zurückgekommen sind. Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft.
Nadiem Amiri: Ich bin sehr enttäuscht, irgendwie auch schockiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir so früh ausscheiden. Unser Anspruch war es, weiterzukommen. Im Fußball kann jeder jeden schlagen. Am Ende des Tages war es für Paraguay auch irgendwie verdient, sie haben alles auf dem Feld gelassen.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
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