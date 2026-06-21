Beim 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste holt die deutsche Nationalmannschaft in Toronto den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehte Deniz Undav die Partie mit zwei Treffern. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann führt damit die Gruppe E mit sechs Punkten an und hat sich bereits nach zwei Spieltagen als Gruppensieger fürs Sechzehntelfinale qualifiziert. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann: Wir haben die ersten Minuten etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Nach einer guten Phase kassieren wir den Rückstand aus einer sicheren Aktion. Wir sind dann aber gut zurückgekommen. Ich bin sehr stolz auf die Spieler, die reingekommen sind. Alle haben es sehr, sehr gut gemacht. Es waren zwei Toptore von Deniz, er ist einfach ein Vollblutstürmer. Er macht zwei super Tore, ohne Nachdenken. Er weiß, wo das Tor steht, der Siegtreffer war Wahnsinn. Es war emotional. Jeder Spieler hat heute seine Wertigkeit gespürt - die Gruppe hat sich den Sieg erarbeitet. Am Ende war es sehr offen, aber das ist normal, wir wollten gewinnen. Der nächste Schritt ist jetzt, das Spiel gegen Ecuador zu gewinnen und dann die Aufgaben abzuarbeiten, die vor uns liegen.

Deniz Undav: Nach dem Gegentor haben wir uns gesteigert und in der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht. Mir war nach der Einwechslung klar, dass ich die Chancen direkt nutzen muss. Wir haben sicherlich auch Glück gehabt. Es klappt gerade einfach vieles. Ich nehme den Lauf mit und versuche, es zu genießen. Die Mannschaft und das Trainerteam machen es mir aber auch aktuell sehr einfach. Das gibt mir Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele.

Nadiem Amiri: Wir haben als Mannschaft absolute Mentalität gezeigt, der Zusammenhalt ist herausragend. Wir kämpfen für jeden anderen mit und drehen deswegen das Spiel. Wir können nach der Leistung sehr stolz auf uns sein. Für das Selbstvertrauen tut das sehr gut.

Jonathan Tah: Wir haben Siegermentalität und Teamgeist gezeigt. Wir wussten, dass wir den Gegner irgendwann müde machen werden, und haben immer weiter gemacht.

Emerse Faé (Trainer Elfenbeinküste): Es war ein hochklassiges Spiel, es ging um den ersten Platz. Wir haben das 1:0 gemacht und waren anfangs der zweiten Hälfte stark. Aber wir haben nicht das 2:0 oder das 2:1 gemacht. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber die Details waren entscheidend. Da fehlt uns ein bisschen die Erfahrung. Wenn man gegen große Mannschaften spielt, ist man nie davor gefeit, ein Gegentor zu bekommen.

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