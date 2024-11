"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel": Erster Nachhaltigkeitstag von DFB und DFL

Am heutigen Donnerstag sind rund 160 Teilnehmer*innen auf dem DFB-Campus in Frankfurt zum ersten gemeinsam von DFB und DFL organisierten Nachhaltigkeitstag zusammengekommen. Der Tag stand im Zeichen des gegenseitigen Lernens von Profi- und Amateurvereinen sowie der Entwicklung nachhaltiger Handlungskonzepte - sowohl auf dem Platz als auch jenseits des Spielfeldes.

Unter dem Motto "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" wurden zentrale Nachhaltigkeitsthemen in Workshops behandelt, beispielsweise Nachhaltigkeitsmanagement, Anti-Diskriminierung und Vielfalt, Kinder- und Jugendschutz, Prävention und Gesundheit sowie Energie- und Ressourcenmanagement.

Nachhaltigkeit in DFB-Topligen verpflichtend

Die DFL-Mitgliederversammlung hatte bereits Ende 2021 ihr grundlegendes Bekenntnis zu Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen (ökologisch, ökonomisch, sozial) abgegeben. Damals hatten die Klubs Nachhaltigkeit in die Präambel der Satzung des DFL e.V. aufgenommen und beschlossen, dass die dazugehörigen Lizenzierungskriterien schrittweise weiterentwickelt werden sollen. Die Bundesliga und 2. Bundesliga haben auf dieser Grundlage im Mai 2022 als erste große Profifußballligen überhaupt eine verpflichtende Nachhaltigkeitsrichtlinie in ihrer Lizenzierungsordnung verankert. Seit der Saison 2023/2024 gehört diese fest zum Lizenzierungsverfahren der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Soziales Engagement zählt seit den 1950er-Jahren zum Tätigkeitsbereich des DFB und später seiner Stiftungen. Der DFB hat auf Basis der DFL-Lizenzierung ebenfalls Nachhaltigkeit verpflichtend für die 3. Liga und die Google Pixel Frauen-Bundesliga eingeführt. Um den deutschen Fußball nachhaltig weiterzuentwickeln, setzen DFB und DFL entlang des Sustainable Development Goals 17 (SDG 17) der Vereinten Nationen auf Wissenstransfer und Austausch.

"An nachhaltiger Zukunft für Fußball arbeiten"

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagte: "Wir haben heute einen wichtigen Austausch erlebt. Unser Ziel ist es jetzt, die Kräfte von Profivereinen, Amateurverbänden und gesellschaftlichen Partnern zu vereinen, um gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft für den Fußball zu arbeiten."

DFL-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz dazu: "Die DFL und die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga entwickeln sich im Thema Nachhaltigkeit weiter. Seit Integration in die DFL-Lizenzierung wurden Strukturen gestärkt und konkrete Maßnahmen ausgebaut. Der heutige Nachhaltigkeitstag stärkt den Austausch der Expertinnen und Experten sowie die Arbeit an gemeinsamen Lösungen - ganz im Sinne einer positiven und verantwortungsvollen Entwicklung."

Célia Šašić, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, und Marika Bernhard, Leiterin Nachhaltigkeit der DFL, nahmen im Rahmen einer Paneldiskussion teil. Tanja Gönner, Vorsitzende des Aufsichtsrates des VfB Stuttgart und erfahrene Beraterin der Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen, hatte die Veranstaltung mit einem wegweisenden Impuls eröffnet, gefolgt von Sherri Aldis von den Vereinten Nationen.