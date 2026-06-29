Männer-Nationalmannschaft
Mit zwei Änderungen gegen Paraguay
Zwei Umstellungen nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko heute Abend (ab 22.30 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) gegen Paraguay in der Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft vor. In Foxborough rückt Nathaniel Brown auf der linken Abwehrseite wieder für David Raum in die Viererkette, zudem ersetzt Deniz Undav in der Offensive Jamal Musiala.
Die Startelf: 1 Neuer - 2 Rüdiger, 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha, 26 Undav.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
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