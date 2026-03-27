Männer-Nationalmannschaft
Mit zwei Änderungen gegen die Schweiz
Beim Jahresauftakt der deutschen Nationalmannschaft heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel gegen Gastgeber Schweiz ändert Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Startaufstellung im Vergleich zum 6:0 beim letzten Länderspiel im November gegen die Slowakei in Leipzig auf zwei Positionen. Ins Team rücken Angelo Stiller und Rückkehrer Kai Havertz in seinem ersten Länderspiel seit November 2024 für Aleksandar Pavlovic und Nick Woltemade.
Die deutsche Aufstellung: 1 Baumann - 4 Tah, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 8 Goretzka, 15 Schlotterbeck, 16 Stiller, 17 Wirtz, 19 Sané, 20 Gnabry, 22 Raum.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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