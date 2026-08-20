Mintal und weitere Ex-Profis bei Deutschen Ü-Meisterschaften in Berlin

Am Samstag und Sonntag wird der Berliner Olympiapark zum Treffpunkt des deutschen Ü-Fußballs. In vier Wettbewerben kämpfen 20 Mannschaften um die Deutschen Meisterschaften. Mit dabei sind auch einige bekannte Gesichter aus dem Profifußball. DFB.de stellt sie vor.

Fußball verbindet Generationen - das wird bei den Ü-Meisterschaften in Berlin deutlich. Am Samstag und Sonntag treffen Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet aufeinander. In den Altersklassen Ü 32-Frauen, Ü 32-Männer, Ü 40-Männer und Ü 50-Männer kämpfen jeweils fünf Mannschaften um den Titel. Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden. Das bedeutet: Jede Mannschaft tritt einmal gegen jedes andere Team ihrer Altersgruppe an.

"Die Deutschen Meisterschaften im Ü-Fußball zeigen, dass die Begeisterung für den Fußball auch über alle Altersklassen hinweg anhält", sagt DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning. "Neben dem sportlichen Wettbewerb geht es auch um Gemeinschaft, Begegnungen und die Freude daran, gemeinsam auf dem Platz zu stehen."

Traditionsvereine und reizvolle Duelle

Wenn in Berlin die Ü-Meisterschaften ausgespielt werden, kommen dabei nicht nur verschiedene Altersklassen zusammen, sondern auch ehemalige Profis und ambitionierte Amateurfußballer. Einer der bekanntesten Teilnehmer ist Marek Mintal: Der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler geht mit dem 1. FC Nürnberg bei den Ü 40-Männern an den Start und bekommt es unter anderem mit Titelverteidiger Hertha BSC zu tun. Doch Mintal ist nicht der einzige ehemalige Bundesligaprofi im Nürnberger Aufgebot: Auch Martin Driller und Lars Müller stehen für den Club auf dem Platz. Mit Thomas Reichenberger beim SC Preußen Lengerich und Jeannette Götte bei der SG Essen-Schönebeck finden sich weitere bekannte Namen im Teilnehmerfeld.

Spannende Konstellationen gibt es in allen vier Wettbewerben. Bei den Ü 32-Frauen geht Titelverteidiger 1. FC Riegelsberg erneut an den Start und trifft unter anderem auf den Türkiyemspor Berlin. Im Wettbewerb der Ü 32-Männer zählt Hertha BSC zu den Favoriten. Die Berliner treffen unter anderem auf den SC Halberg-Brebach und den FV Ettlingenweier. In der Ü 40 kommt es zu einem spannenden Duell zwischen Titelverteidiger Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg und auch bei den Ü 50-Männern sorgt das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Werder Bremen für ein Aufeinandertreffen zweier traditionsreicher Vereine.

"Ehrgeiz, Gemeinschaft und echte Freude am Fußball"

"Die Deutschen Meisterschaften verbinden sportlichen Ehrgeiz mit Gemeinschaft und echter Freude am Fußball", sagt der 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. "Genau das macht sie zu einem besonderen Bestandteil unseres Fußballkalenders. Im Berliner Olympiapark stehen zwei Tage lang Spaß, Fair Play, Teamgeist und ein respektvoller Umgang miteinander im Mittelpunkt. Wir drücken allen Mannschaften die Daumen und freuen uns auf ein Turnier voller Leidenschaft."

Der Startschuss für das Turnier fällt am Samstag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Insgesamt stehen 40 Partien à zweimal 20 Minuten auf dem Programm, bis am Sonntagnachmittag die vier neuen Deutschen Meister geehrt werden. Alle Spielpläne, Anstoßzeiten und Ergebnisse gibt es im DFB.de-Datencenter.