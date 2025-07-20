Minge: "Waren uns dann sicher, dass wir gewinnen"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der UEFA Women's EURO. Nach dem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich äußerten sich Christian Wück und Janina Minge.

Minge: Es ist geisteskrank. Unfassbar krass. Man hat über weite Strecken nicht gemerkt, dass wir Eine weniger waren. Wir standen hinten gut und haben natürlich viele Bälle einfach nach vorne gehauen. Wir sind so stolz auf unsere Leistung und haben alle fast einen Krampf bekommen. Im Elfmeterschießen waren wir uns dann sicher, dass wir gewinnen. Anne (Berger) ist überragend, wir können uns auf sie verlassen. Wir sind für Großes fähig. So können wir auch Spanien knacken.

Wück: Ich bin fix und fertig vom Jubeln. Es war eine unfassbar kämpferische Leistung. Ich bin sehr stolz. Berger hatte, wie alle anderen auch, eine klasse kämpferische Leistung gezeigt. Solche Persönlichkeiten brauchen wir, sie hat das ausgestrahlt und alles gegeben. Jetzt brauchen wir eine Eistonne und Erholung. In der Halbzeit habe ich gesagt, dass wir weiter hinten gut stehen müssen und über Standards Tore machen können. Jede ist über ihre Grenze gegangen und so wir stehen verdient im Halbfinale. Als nächstes wollen wir Spanien einen heißen Tanz liefern. Es ist ein riesiger Mental-Push. Alle wollten beweisen, was in ihnen steckt.

Nüsken: Mir fehlen die Worte, so ein Spiel habe ich noch nie mitgemacht. Ich bin der Mannschaft so dankbar, dass wir uns aufgerafft haben. Die Energieleistung war unfassbar. Jetzt wollen wir das Ding nach Hause holen. Ein geiles Team.

Berger: Ich bin stolz auf die Mannschaft. Krasse Arbeit, so lange zu Zehnt zu spielen. Die Laufbereitschaft gegen die starken Französinnen war enorm. Ich habe Riesen-Respekt vor meiner Mannschaft. Wir wussten, dass wir besser sind und die Mentalität haben. Ich habe im Elfmeterschießen auch gar nicht auf meinen Zettel geschaut. Freut mich, dass es geklappt hat.

Rettig: Wirklich irre. Ich weiß gar nicht, wem ich als Erstes gratulieren soll. Das war eine unglaubliche Energieleistung von allen. Da ist jetzt auch alles möglich gegen Spanien.