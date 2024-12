Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (ab 20 Uhr, live im ZDF-Livestream) in Zürich gegen die Schweiz und am kommenden Montag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Bochum gegen Italien die beiden letzten Länderspiele des Jahres. Defensivspielerin Janina Minge vom VfL Wolfsburg spricht über das Duell mit den EM-Gastgeberinnen und die Konkurrenzsituation im Team.

DFB.de: Janina Minge, wird das Duell mit EM-Gastgeber Schweiz schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf kommenden Sommer?

Janina Minge: Es wird ein cooles Spiel. Ich glaube, in der Schweiz können wir eine gute Stimmung erwarten. Sie haben sicherlich auch schon die EM im Blick. Das kann ein guter Test werden.

DFB.de: Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Minge: Die Schweiz ist ein sehr guter Gegner. Sie haben einige bekannte Spielerinnen, auch aus der Bundesliga. Sie werden alles daransetzen, gegen uns ein gutes Spiel zu machen. Sie spielen zuhause und haben im Hinblick auf nächstes Jahr sicher auch etwas vor. Es wird ein kniffliges Spiel gegen einen unangenehmen Gegner, in dem wir auf jeden Fall 100 Prozent geben müssen.

DFB.de: Für die Nationalmannschaft steht die zweite Maßnahme mit dem neuen Trainer*innen-Team um Christian Wück an. Ist die Phase des Kennenlernens schon abgeschlossen, oder wird das noch seine Zeit brauchen?

Minge: Natürlich lernen wir uns weiter kennen, wir haben bisher erst zwei Spiele bestritten. Wir hatten schon viel Austausch, aber auch jetzt wird es weiterhin ums Kennenlernen gehen, so dass wir gut zusammenfinden. Nach dem Motto: Wie tickt das Trainer*innen-Team, wie ticken wir?

DFB.de: Wie sehr geht es für die Spielerinnen jetzt auch schon darum, sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in den Fokus zu spielen?

Minge: Gerade in den Lehrgängen bleibt nicht viel Zeit, da will man sich natürlich beweisen. Nichtsdestotrotz spielen wir jede Woche in der Bundesliga, einige auch in der Champions League, wo wir uns präsentieren. Natürlich ist es bei den Lehrgängen noch einmal anders, weil wir wirklich mit den besten Spielerinnen Deutschlands zusammen sind und uns beweisen. Es geht auf jeden Fall darum, gute Leistungen zu zeigen. Jede Spielerin will das Angebot annehmen, sich auch schon für den EM-Sommer zu präsentieren.

DFB.de: Sie spielen beim VfL Wolfsburg meist im defensiven Mittelfeld, im Nationalteam zuletzt in der Innenverteidigung. Haben Sie eine Lieblingsposition?

Minge: Die Frage bekomme ich sehr oft gestellt. (lacht) In Wolfsburg habe ich jetzt auch schon öfter hinten gespielt. Ich bin einfach froh, Spielzeit zu bekommen und meinen Beitrag leisten zu können. Da ist es mir auch eigentlich egal, auf welcher Position.

DFB.de: In diesem Lehrgang sind mit Alara Şehitler und Cora Zicai zwei junge Debütantinnen dabei. Was können sie der Mannschaft geben?

Minge: Ich bin sehr gespannt. Ich kann jetzt nur über Cora sprechen, weil ich sie aus Freiburg persönlich kenne. Sie hat schon über die ganze Saison hinweg überragende Leistungen gezeigt. Ich finde es gut, dass gute Leistungen in der Bundesliga auch gesehen werden und man jungen Spielerinnen ihre Chancen gibt. Ich bin gespannt, wie sich die beiden hier im Kreise der Nationalmannschaft schlagen werden.

DFB.de: Kommenden Montag findet in Bochum gegen Italien das letzte Heimspiel 2024 statt. Wie groß ist die Vorfreude auf den Jahresabschluss mit den deutschen Fans?

Minge: Ich freue mich extrem. Heimspiele mit der Nationalmannschaft sind immer etwas Besonderes. Wir hatten zuletzt fast immer ein ausverkauftes Haus und eine super Atmosphäre - egal, wo wir waren. In Bochum haben wir im vergangenen Jahr schon gespielt und hatten damals eine sehr, sehr gute Stimmung. Ich hoffe, dass das zum Jahresabschluss auch wieder so sein wird. Wir freuen uns alle extrem darauf!