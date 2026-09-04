Meisterschaft der Werkstätten: RLP-Auswahl und Wefa Ahorn holen Titel

Mit den Finalspielen endete gestern die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in der Sportschule Wedau. Zum Turnier, das gemeinsam von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) ausgerichtet wird, waren die 21 besten Werkstätten-Teams aus ganz Deutschland zusammengekommen.

Den Meistertitel sicherten sich bei den Frauen die Landesauswahl Rheinland-Pfalz und bei den Männern die Wefa Ahorn. Das Frauen-Team der wewole Stiftung aus Herne und die Männermannschaft von Bremen Martinshof wurden für besonders faires Verhalten auf und neben dem Platz mit dem Fair-Play-Pokal ausgezeichnet. Die DFB-Meisterplaketten und Pokale für alle Teilnehmenden überreichte die langjährige Nationalspielerin Celia Sasic zusammen mit Andrea Stratmann, der Vorsitzenden der BAG WfbM.

Die Endspiel-Paarung bei den Frauen war identisch zum Finale im Vorjahr: Die Landesauswahl Rheinland-Pfalz setzte sich in einer spannenden Partie 1:0 gegen die Spielgemeinschaft Hessen, trainiert von Weltmeisterin Pia Wunderlich, durch und verteidigte damit ihren Meistertitel. Bei den Männern bejubelte das Team der Wefa Ahorn erstmals die Deutsche Meisterschaft. Die Mannschaft aus Bayern setzte sich in einem packenden Endspiel 1:0 gegen die Hannoverschen Werkstätten durch.

"Fußball lebt vom Miteinander"

Die zweifache Europameisterin Sasic zeigte sich sehr beeindruckt von dem Zusammenhalt der Spielerinnen und Spieler: "Fußball lebt vom Miteinander. Das habe ich heute auf dem Platz und auf der Tribüne gespürt. Die Teams haben um jeden Ball gekämpft und gleichzeitig gezeigt, worum es hier geht – um Freude am Spiel, um Respekt untereinander und um das Gefühl, Teil einer Mannschaft zu sein."

Ralph-Uwe Schaffert, Vorstandsvorsitzender der DFB-Stiftung Sepp Herberger, sagt: "Menschen mit Behinderungen sind ein selbstverständlicher Teil der Fußball-Familie. Darum ist es uns ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit der BAG WfbM die Deutsche Fußball-Meisterschaft der Werkstätten auszurichten. Sie ist eine hervorragende Gelegenheit, um die gemeinsame Leidenschaft für den Sport zu teilen und miteinander ins Gespräch zu kommen."

Eine besondere Überraschung

"Auch wenn Tore und Siege bei einem Fußball-Turnier natürlich wichtig sind, entfaltet die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten ihre Wirkung weit darüber hinaus: Sie schafft Sichtbarkeit und Anerkennung für Menschen mit Behinderungen und verdeutlicht damit, wie ein inklusives und faires Miteinander in unserer Gesellschaft gelingen kann", betont Andrea Stratmann. "Dass bei der Meisterschaft in diesem Jahr erstmals ein inklusives Schiedsrichter-Team eingesetzt war, unterstreicht diesen Anspruch noch einmal."

Neben dem sportlichen Geschehen auf den Plätzen der Sportschule Wedau wurde den Teilnehmenden auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Alle 21 Mannschaften reisten am Mittwoch für eine Stadionführung in die BayArena nach Leverkusen. Hier begrüßte Weltmeister Rudi Völler die Teilnehmenden persönlich - ein absolutes Highlight des Turniers. Vom 6. bis 9. September 2027 findet das Turnier erneut in der Sportschule Duisburg-Wedau statt.