Meister beruft Kader für Spiele gegen die Niederlande

Nachdem bisher nur Lehrgänge absolviert wurden, stehen für den neuen Jahrgang der U 15-Nationalmannschaft endlich die ersten offiziellen Länderspiele gegen Gastgeber Niederlande an. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister hat für die beiden Vergleich des Jahrgangs 2011 am 5. Mai (ab 14 Uhr) und am 7. Mai (ab 14 Uhr) 23 Spieler nominiert. Beide Spiele finden im Sportpark Vondersweijde im niederländischen Oldenzaal statt.

"Das ist der Startschuss für unseren Wettkampfmodus", sagt Meister. "Wenn du dir als Spieler im Training und in Testspielen Themen erarbeitest, willst du sie im Spiel zeigen und im Wettkampfmodus spüren, wie sie funktionieren. Dieser Startschuss mit den ersten beiden Länderspielen steht nun für uns an, mit der Niederlande als Gastgeber bekommen wir auch direkt einen spielstarken und anspruchsvollen Gegner. Es herrscht große Vorfreude im gesamten Team des Jahrgangs 2011."