U 23-Frauen
Live bei YouTube: U 23 trifft auf Belgien
Nach dem 1:3 in Norwegen und dem verpassten Einzug ins Final Four der Länderspielrunde hat die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft gleich die Gelegenheit, sich besser zu präsentieren. Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky trifft heute (ab 18.15 Uhr, live auf DF1, DAZN und bei YouTube) im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid auf die Auswahl Belgiens.
"Wir haben das Norwegen-Spiel analysiert und wissen, welche Themen wir gegen Belgien besser machen wollen", sagt Michael Urbansky. "Wir schauen unabhängig vom letzten Ergebnis nach vorne. Wir wollen den Leuten, die in Wattenscheid ins Stadion kommen, eine bessere Leistung zeigen und ein anderes Ergebnis einfahren."
Eintrittskarten für die Partie sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich, die Tageskasse öffnet heute um 16.45 Uhr.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
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