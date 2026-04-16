Die erste Etappe der Platzierungsspiele in der Länderspielrunde hat die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft mit dem 2:1 gegen Belgien am Sonntag erfolgreich absolviert. Heute (ab 17.30 Uhr, live bei YouTube) geht es im Estadio Nueva Condomina im spanischen Murcia gegen die Auswahl Italiens um Rang fünf. Die Italienerinnen hatten ihr Platzierungsspiel gegen Portugal ebenfalls mit 2:1 gewinnen können.

Das ist die deutsche Startelf: Dick - Merino Gonzalez, Ostermeier, Landenberger, Gloning - Piljic, Zdebel - Baum, Weidauer, Bender - Birkholz.

"Immer emotionale Spiele gegen Italien"

"Ich freue mich auf Italien, das sind immer sehr emtionale Spiele", sagt DFB-Trainer Michael Urbansky, der seinem Team nach dem Sieg gegen Belgien Fortschritte attestiert hatte: "Die Mannschaft hat dazugelernt und ist auch nach dem schnellen Ausgleich ruhig geblieben."

Nach dem Abschlus der Länderspielrunde steht für das DFB-Team am 4. und 8. Juni noch ein Länderspieldoppelpack gegen Dänemark an. Spielorte und Anstoßzeiten dafür stehen noch nicht fest.