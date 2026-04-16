U 23-Frauen
Live bei YouTube: U 23 gegen Italien um Platz fünf
Die erste Etappe der Platzierungsspiele in der Länderspielrunde hat die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft mit dem 2:1 gegen Belgien am Sonntag erfolgreich absolviert. Heute (ab 17.30 Uhr, live bei YouTube) geht es im Estadio Nueva Condomina im spanischen Murcia gegen die Auswahl Italiens um Rang fünf. Die Italienerinnen hatten ihr Platzierungsspiel gegen Portugal ebenfalls mit 2:1 gewinnen können.
Das ist die deutsche Startelf: Dick - Merino Gonzalez, Ostermeier, Landenberger, Gloning - Piljic, Zdebel - Baum, Weidauer, Bender - Birkholz.
"Immer emotionale Spiele gegen Italien"
"Ich freue mich auf Italien, das sind immer sehr emtionale Spiele", sagt DFB-Trainer Michael Urbansky, der seinem Team nach dem Sieg gegen Belgien Fortschritte attestiert hatte: "Die Mannschaft hat dazugelernt und ist auch nach dem schnellen Ausgleich ruhig geblieben."
Nach dem Abschlus der Länderspielrunde steht für das DFB-Team am 4. und 8. Juni noch ein Länderspieldoppelpack gegen Dänemark an. Spielorte und Anstoßzeiten dafür stehen noch nicht fest.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
Laura Dick: "Einen sauberen Abschluss der Länderspielrunde finden"
Am Donnerstag (ab 17.30 Uhr) beenden die U 23-Frauen gegen Italien die Länderspielrunde 2025/2026. Mit DFB.de spricht Torhüterin Laura Dick über Verantwortung, mentale Stärke und ihre Entwicklung.
Birkholz mit Doppelpack beim Sieg gegen Belgien
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft steht im Spiel um Platz fünf der Länderspielrunde. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Urbansky setzte sich dank zwei Toren von Luca Birkholz im spanischen Murcia 2:1 (0:0) gegen Belgien durch.
U 23 mit drei Neuen gegen Belgien
Mit drei Änderungen im Vergleich zum letzten Länderspiel gehen die U 23-Frauen heute (ab 19 Uhr) ins Play-off gegen Belgien. Die Startelf: Grohs - Mattner-Trembleau, Diehm (C), Landenberger, Baum - Piljic, Zdebel - Bender, Weidauer, Alber - Birkholz.