Bayer 04 Leverkusen bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Roberto Pätzold setzte sich am 23. Spieltag 4:1 (3:0) gegen den SC Freiburg durch, landete den dritten Sieg in Folge und wahrte damit die Chance auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt ist weiterhin fünf Punkte entfernt.

Katharina Piljic (4.) sorgte im Ulrich-Haberland-Stadion für die schnelle Bayer-Führung, die Estrella Merino Gonzales (9.) und Cornelia Kramer (38.) mit einem verwandelten Foulelfmeter noch vor der Pause ausbauten. Im zweiten Spielabschnitt sorgte Nationalspielerin Carlotta Wamser (57.) für die beruhigende 4:0-Führung. Der Anschlusstreffer von Freiburgs Alena Bienz (85.) war in einem sehr einseitigen Spiel lediglich Ergebniskosmetik. Die Breisgauerinnen gingen zum dritten Mal nacheinander leer aus.

Kögel zurück in die Startelf

Im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg beim Hamburger SV vor der Länderspielpause nahm Bayer-Trainer Roberto Pätzold nur eine Veränderung in seiner Anfangsformation vor. Leverkusens Kapitänin Kristin Kögel kehrte für Ruby Grant in die Startelf zurück.

Freiburgs Trainer Edmond Kapllani sorgte dagegen gegenüber dem 1:2 gegen die TSG Hoffenheim für gleich vier Umstellungen. Für Meret Felde, Svenja Fölmli und Sophie Nachtigall sowie Nia Szenk (Muskelverletzung), die es nicht in den Kader schaffte, liefen Nicole Ojukwu, Selina Vobian, Greta Stegemann und Luca Birkholz von Beginn an auf.

Neben Nia Szenk musste der Sport-Club auch weiterhin auf Ally Gudorf (persönliche Gründe), Laura Benkarth (schwanger), Sarah-Lisa Dübel (Hüftprellung) und Tessa Blumenberg (Knieverletzung) verzichten.

Piljic bring Bayer auf Kurs

Bayer 04 Leverkusen legte mit dem frühen Treffer von U 23-Nationalspielerin Katharina Piljic einen Blitzstart hin. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin schlenzte den Ball aus rund 17 Metern mit der Innenseite sehenswert zum frühen 1:0 (4.) in den rechten Winkel.

Das Team von Bayer 04 hielt den Druck hoch und Piljic' DFB-Teamkollegin Estrella Merino Gonzales sorgte nur wenige Tage nach ihrer Vertragsverlängerung mit ihrem Treffer schnell für die schnelle 2:0-Führung (9.). Die Freiburginnen hätten fast den Anschluss geschafft, doch der Schuss von Luca Birkholz verfehlte das Tor der Leverkusenerinnen nur knapp.

Stattdessen legten die Gastgeberinnen noch vor der Pause nach. Nach einem Angriff über die rechte Seite flankte Cornelia Kramer in den Fünfmeterraum, Freiburgs Greta Stegmann konnte den Ball nicht entscheidend klären. Torhüterin Rebecca Adamczyk kam aus ihrem Kasten und holte Carlotta Wamser von den Beinen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Cornelia Kramer sicher zum 3:0 (38.).

Wamser macht alles klar

Während Roberto Pätzold zu Beginn der zweiten Halbzeit auf Wechsel verzichtete, blieben beim SC Freiburg Maj Schneider und Alina Axtmann in der Kabine und machen Platz für Ingibjörg Sigurðardóttir und Meret Felde. Den ersten Abschluss im zweiten Spielabschnitt hatten dann auch die Freiburgerinnen. Meret Felde zog aus rund 17 Metern ab, ihr strammer Schuss landete aber genau in den Armen von Bayer-Torhüterin Rafaela Borggräfe, die früher auch bei den Freiburgerinnen zwischen den Pfosten stand.

Nach knapp einer Stunde sorgte Bayer 04 durch Carlotta Wamser für die Entscheidung. Nach einem schönen Steckpass von Loreen Bender auf Cornelia Kramer konnte Freiburgs Greta Stegemann per Grätsche noch retten, doch die heranrauschende Nationalspieler Wamser drückte den Ball zum 4:0 (57.) über die Linie.

In der Schlussphase kamen die Gäste immerhin noch zum Anschlusstreffer. Nachdem sich U 23-Nationalstürmerin Luca Birkholz auf der rechten Seite energisch durchgesetzt hatte und an Rafaela Borggräfe gescheitert war, musste die eingewechselte Alena Bienz den Ball zum 4:1-Endstand (85.) nur noch einschieben.