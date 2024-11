Leverkusen landet Derbysieg dank Kramers Doppelpack

Bayer 04 Leverkusen hält in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Anschluss an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Roberto Pätzold gewann zum Auftakt des 8. Spieltages das rheinische Derby beim 1. FC Köln mit 2:1 (2:1) und setzte sich damit weiter in der Spitzengruppe der Liga fest.

Vor 2600 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion erzielte Cornelia Kramer (2./25., Foulelfmeter) beide Treffer für die Gäste. Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Kölns Defensivspielerin Laura Vogt (21.) mit einem spektakulären Fallrückzieher. Am Ende standen die Gastgeberinnen jedoch erneut mit leeren Händen da und müssen weiterhin auf den ersten Sieg in der laufenden Spielzeit warten. Aus acht Partien sprangen erst zwei Punkte heraus.

Anna Gerhardt: "Haben uns erneut nicht belohnt"

"Wir waren wieder einmal dominant, haben uns aber erneut nicht belohnt", sagte Kölns Außenverteidigerin Anna Gerhardt im Interview. "Wir spielen keinen schlechten Fußball, haben aber das Glück nicht auf unserer Seite. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und vor allem torgefährlicher werden."

FC-Torschützin Laura Vogt erklärte: "Bei meinem Treffer habe ich nicht viel nachgedacht, sondern einfach versucht, den Fuß an den Ball zu bekommen. Das hat gut geklappt. Am Ende bringt mir aber auch das Tor nichts, wenn ich wenig später einen Elfmeter verursache und wir am Ende verlieren."

Leverkusens Junioren-Nationalspielerin Loreen Bender meinte: "Es war ein hart umkämpftes Derby, wir haben alles gegeben. Mit dieser Einstellung müssen wir auch in die nächsten Spiele gehen."

Josefine Osigus für Paula Hoppe im Kölner Kasten

Im Vergleich zum 2:2 beim FC Carl Zeiss Jena, mit dem sich die Kölnerinnen in die Länderspielpause verabschiedet hatten, nahm FC-Trainer Daniel Weber nur eine Veränderung in seiner Anfangsformation vor - im Tor. Josefine Osigus erhielt zwischen den Pfosten diesmal den Vorzug gegenüber Paula Hoppe. Erstmals nach längeren Verletzungspausen gehörten Lotta Cordes und die etatmäßige Stammtorhüterin Jasmin Pal wieder zum Aufgebot.

Zwei Veränderungen gab es bei den Gästen aus Leverkusen gegenüber der späten 2:3-Heimniederlage gegen den Deutschen Meister FC Bayern München. Für Karolina Lea Vilhjalmsdottir und Juliette Vidal, die zunächst auf der Bank Platz nahmen, starteten Loreen Bender und Menglu Shen. Für die 22 Jahre alte chinesische Nationalspielerin Shen war es nach fünf Einwechslungen das Startelfdebüt in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse.

Laura Vogt trifft per Fallrückzieher zum Ausgleich

Bayer 04 legte einen Blitzstart hin und nutzte gleich die erste Chance zur Führung. Nach einem Steckpass von Loreen Bender setzte sich Cornelia Kramer gegen die deutsche U 23-Nationalspielerin Janina Hechler durch und sorgte mit einem konsequenten Abschluss - durch die Beine von Janina Hechler und Torhüterin Josefine Osigus - für das frühe 0:1 (2.).

Der 1. FC Köln ließ sich vom frühen Rückstand allerdings nicht verunsichern, sondern drängte schnell auf den Ausgleich. Nachdem ein Distanzschuss von Adriana Achcinska sein Ziel deutlich verfehlt hatte, führte ein Traumtor zum 1:1 (21.). Nach einer Rechtsflanke von Laura Feiersinger setzte Laura Vogt zu einem Fallrückzieher an und ließ Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl keine Abwehrmöglichkeit. Für Vogt war dieser sehenswerte Treffer gleichzeitig das erste Tor in der Google Pixel Frauen-Bundesliga (im 35. Spiel).

Die Freude währte allerdings nicht lange. Nachdem Laura Vogt im Strafraum eine Gegenspielerin zu Fall gebracht hatte, zeigte Schiedsrichterin Naemi Breier auf den Punkt und Cornelia Kramer verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:2 (25.). Bis zur Pause hätten Sofie Zdebel und erneut Cornelia Kramer durchaus noch erhöhen können, verfehlten jedoch beide den Kölner Kasten nur knapp.

Ex-Leverkusenerin Sylwia Matysik knapp vorbei

In der zweiten Halbzeit gab Kölns Trainer Daniel Weber nach knapp einer Stunde mit den Einwechslungen von Martyna Wiankowski und Nicole Billa (für Laura Donhauser und Alena Bienz) das Signal, um die Offensivbemühungen zu verstärken. Nur wenig später verpasste Dora Zeller eine Hereingabe von Adriana Achcinska nur knapp. Außerdem konnte Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl einen Abschluss von Anne Gerhardt ohne große Mühe parieren.

Während sich die Leverkusenerinnen in erster Linie auf die Defensive konzentrierten und auf Konter setzten, rannte der FC an. Allzu viele hochkarätige Torchancen kamen dabei allerdings nicht heraus. Die beste Möglichkeit hatte Defensivspielerin Sylwia Matysik, die erst vor Saisonbeginn von Bayer 04 Leverkusen nach Köln gewechselt war, gut zehn Minuten vor dem Abpfiff. Nach einer Freistoßflanke ihrer polnischen Landsfrau Martyna Wiankowska nahm Matysik einen Abpraller direkt aus der Luft, schoss aber am Tor vorbei.

In den Schlussminuten, die Bayer-Trainer Roberto Pätzold nach einer Gelb-Roten Karte wegen unsportlichen Verhaltens von der Tribüne verfolgen musste, warf der FC alles nach vorne und hätte bei zwei Kontern der Gäste fast noch einen weiteren Gegentreffer kassiert. Doppeltorschützin Cornelia Kramer schoss jedoch vorbei und die eingewechselte Delice Boboy scheiterte an Josefine Osigus. So blieb es beim knappen Leverkusener Sieg.