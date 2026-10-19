Laura Ernst: "Wir lassen uns nicht unterkriegen"

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem 2:1 gegen Argentinien in die Weltmeisterschaft in Marokko gestartet. Nach einem Rückstand drehte die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer die Partie und sicherte sich die ersten drei Punkte. Im DFB.de-Interview spricht U 17-Nationalspielerin Laura Ernst über den turbulenten WM-Auftakt, die besondere Atmosphäre und das bevorstehende Duell mit Gastgeber Marokko am Dienstag.

DFB.de: Laura, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Auftaktsieg! Das erste WM-Spiel gegen Argentinien hatte einiges zu bieten. Wie hast du die Partie erlebt und wie fällt dein Fazit aus?

Laura Ernst: Ein WM-Spiel ist natürlich etwas ganz Besonderes, vor allem, weil es für uns alle das erste war. Da waren wir schon etwas nervöser. Ich glaube, das hat man gerade in den ersten Minuten gemerkt. Wir mussten erst einmal ins Spiel finden. Uns war vorher bewusst, dass Argentinien ein sehr guter und aggressiver Gegner ist und einiges auf uns zukommen würde. Trotzdem waren wir von Anfang an überzeugt, dass wir sie schlagen können. Insgesamt war es ein richtig gutes erstes Spiel von uns. Besonders wichtig war natürlich, dass wir direkt die ersten drei Punkte geholt haben, auch mit Blick auf die kommenden Spiele.

DFB.de: Ihr seid zunächst in Rückstand geraten, habt das Spiel aber noch gedreht und mit 2:1 gewonnen. Was sagt das über eure Mannschaft aus und wie habt ihr es geschafft, nach dem Rückstand zurückzukommen?

Ernst: Ich würde sagen, dass es eine große Stärke von uns ist, dass wir nach einem Gegentor nicht den Kopf hängen lassen, sondern einfach weitermachen und uns gegenseitig pushen. Wir können mit solchen Widerständen gut umgehen und lassen uns davon nicht unterkriegen. Durch unseren Zusammenhalt haben wir dann auch wieder besser ins Spiel gefunden.

DFB.de: Eine Weltmeisterschaft ist immer etwas Besonderes. Wie hast du die Atmosphäre rund um das erste Spiel wahrgenommen? War die Aufregung vor dem Anpfiff besonders groß?

Ernst: Bei mir persönlich war die Aufregung tatsächlich noch etwas größer als vor der Europameisterschaft. Das hat sich aber schon nach den ersten Minuten gelegt. Die argentinischen Fans waren wirklich laut, aber wir hatten auch unglaublich viel Unterstützung dabei. Es pusht einen enorm, wenn man weiß, dass die eigene Familie vor Ort ist, einen von draußen unterstützt und immer für einen da ist. Sobald man dann richtig im Spiel ist, bekommt man von außen aber gar nicht mehr so viel mit. Dann ist man voll im Tunnel.

DFB.de: Ihr habt euch lange auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Wie fühlt es sich an, jetzt endlich mittendrin zu sein, und wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft nach dem erfolgreichen Auftakt?

Ernst: Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Auch die Bedingungen hier sind wirklich richtig gut. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr positiv. Man merkt, dass sich alle freuen, stolz und dankbar sind, bei so einem großen Turnier dabei sein zu dürfen. Jede von uns weiß diese Erfahrung sehr zu schätzen. Wir gehen mit einem Lächeln an die Sache heran und versuchen, jeden Moment zu genießen.

DFB.de: Am Dienstag wartet mit Gastgeber Marokko bereits der nächste Gegner auf euch. Wie schätzt du die Mannschaft ein und auf was für ein Spiel stellt ihr euch ein?

Ernst: Es ist natürlich etwas Besonderes, gegen das Gastgeberland zu spielen. Ich denke, dass Marokko eine spielstarke Mannschaft ist. Für uns wird es wichtig sein, bei uns zu bleiben, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und Schritt für Schritt zu denken. Wenn wir defensiv griffig sind und unsere Torchancen gut ausspielen, bin ich überzeugt, dass wir auch dieses Spiel gewinnen können. Das wäre der nächste wichtige Schritt für uns.

DFB.de: Beim Duell mit Marokko dürften auch zahlreiche heimische Fans für Stimmung sorgen. Was erwartest du von der Atmosphäre?

Ernst: Das wird schon noch einmal etwas anderes. Ich denke, dass viele marokkanische Fans dabei sein werden und es ein hitziges Spiel mit einer richtig guten Atmosphäre wird. Davon dürfen wir uns aber nicht beeinflussen lassen, sondern müssen bei uns bleiben und einfach genießen, gegen das Gastgeberland spielen zu dürfen.