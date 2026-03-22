Landenberger und Boboy lassen Leipzig jubeln

RB Leipzig bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Jonas Stephan fuhr am 21. Spieltag einen 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SC Freiburg ein und rückte bis auf fünf Punkte an die siebtplatzierten Breisgauerinnen heran. Seit sechs Runden ist RB ungeschlagen, holte dabei zwölf von 18 möglichen Punkten.

Für die beiden Treffer am Cottaweg waren zwei U 23-Nationalspielerinnen verantwortlich. Zunächst verwandelte die beim SC Freiburg ausgebildete Innenverteidigerin Julia Landenberger (52.) einen Freistoß direkt. Dann sorgte Stürmerin Delice Boboy (78.) mit einem weiteren sehenswerten Distanzschuss für die Entscheidung. Schon das Hinspiel in Freiburg hatte RB 4:2 für sich entschieden.

Jonas Stephan: "Richtiger Weg"

"Wir sind jetzt seit sechs Spielen ohne Niederlage. Das freut uns und ist nicht selbstverständlich", erklärte RB-Trainer Jonas Stephan: "Es unterstreicht, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, richtig ist."

Freiburgs Trainer Edmond Kapllani analysierte: "Natürlich sind wir enttäuscht, denn wir wollten auch auswärts wieder punkten. Wir waren gut im Spiel und haben eigentlich auch die nötige Überzeugung im letzten Drittel gezeigt. Wir hatten die große Chance, vor der Pause in Führung zu gehen, dann sieht es anders aus. Mit demselben Willen wollten wir auch in die zweite Halbzeit hineinkommen. Dann haben wir individuelle Fehler gemacht, geraten in Rückstand und danach in Unterzahl. Dennoch hatten wir noch gute Chancen, aber wir haben es nicht geschafft, unsere Momente zu nutzen. Es ist eine bittere Niederlage."

Marlene Müller wieder dabei

Bei RB Leipzig kehrte im Vergleich zum 2:2 gegen den 1. FC Union Berlin Marlene Müller nach abgesessener Gelbsperre in die Anfangsformation zurück. Dafür nahm Emilia Asgeirsdottir zunächst auf der Bank Platz. Sonst setzte Trainer Jonas Stephan auf eine unveränderte Startelf. Neben den Langzeitverletzten musste auch die angeschlagene Luca Graf passen.

Freiburgs Cheftrainer Edmond Kapllani nahm zwei Umstellungen gegenüber dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg vor. Für Lisa Kolb und Luca Birkholz starteten Sophie Nachtigall und Leela Egli. Personell fielen weiterhin Ally Gudorf (persönliche Gründe), Torhüterin Laura Benkarth (schwanger) und Tessa Blumenberg (Kniebeschwerden) aus.

Rebecca Adamczyk stark

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus dem Breisgau zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen verzeichneten jedoch zunächst die Leipzigerinnen. So prüfte U 23-Nationalspielerin Lisa Baum nach einem starken Solo Freiburgs Torhüterin Rebecca Adamczyk mit einem wuchtigen Linksschuss von der Strafraumgrenze. Die Vertreterin von Laura Benkarth lenkte den Schuss jedoch mit einer Glanzparade über die Latte.

Die Gäste kamen zwar immer wieder zu Standardsituationen vor dem RB-Gehäuse, wirkliche Gefahr strahlten sie aber nur selten aus. Ganz anders die Sächsinnen, die nach einer halben Stunde der Führung ganz nah waren. Lisa Baum eilte der gesamten Freiburger Abwehr nach einem langen Schlag aus der eigenen Hälfte davon, bekam die Kugel aber nicht an der erneut stark parierenden Rebecca Adamczyk vorbei. Kurz darauf zielte Marleen Schimmer, die ihren Vertrag bei RB erst vor wenigen Tagen bis 2028 verlängert hatte, aus etwa 20 Metern ein wenig zu hoch.

Erst kurz vor der Pause kamen die Breisgauerinnen zu ihren bis dahin besten Torchancen. Zunächst blockte Julia Landenberger in letzter Sekunde einen Schuss von Freiburgs Mittelstürmerin Svenja Fölmli, nach der folgenden Ecke klärte die Abwehrspielerin auch gegen Alina Axtmann. Nur drei Minuten später lief Meret Felde alleine auf den Leipziger Kasten zu, Torfrau Elvira Herzog verkürzte jedoch geschickt den Winkel und hielt das torlose Remis mit einer guten Reaktion fest.

Freiburg lange in Unterzahl

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit stand dann wieder Rebecca Adamczyk im Mittelpunkt, als Delice Boboy nach starker Vorarbeit von Lisa Baum aus habrechter Position abzog. Die Freiburger Torfrau wehrte den Schuss jedoch gut ab. Kurz darauf war jedoch der Leipziger Führungstreffer fällig. Einen direkten Freistoß beförderte Julia Landenberger gegen ihren Ex-Klub rechts oben zum 1:0 (52.) ins Netz. Rebecca Adamczyk bekam zwar noch eine Hand an den Ball, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Nahezu im Gegenzug bot sich Selina Vobian die Möglichkeit zur schnellen Reaktion. Ihr Abschluss aus spitzem Winkel ging jedoch ganz knapp am Pfosten vorbei.

Ab der 58. Minute mussten die Gäste dann in Unterzahl spielen, weil die bereits verwarnte Nicole Ojukwu wegen eines Fouls an Marleen Schimmer die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Dennoch hatte der SC Freiburg danach seine wohl beste Phase und mehrfach die Chance zum Ausgleich. Selina Vobian schob den Ball nach herausragender Vorarbeit von Kapitänin Lisa Karl jedoch am Tor vorbei. Auch die eingewechselte U 23-Nationalstürmerin Luca Birkholz brachte die Kugel aus guter Position nicht auf den Kasten.

Wenig später stellte Birkholz' DFB-Teamkollegin Delice Boboy endgültig die Weichen auf Sieg. Nach einem Zuspiel der Ex-Freiburgerin Annabel Schasching schlenzte die 19 Jahre alte Stürmerin den Ball aus 18 Metern zum 2:0 (78.) unter die Latte. In der Schlussphase ließ RB Leipzig dann nichts mehr anbrennen und brachten den siebten Dreier in der laufenden Spielzeit unter Dach und Fach.