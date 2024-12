Im vorletzten Spiel des Jahres trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am heutigen Freitag (ab 20 Uhr, im ZDF-Livestream) im Züricher Letzigrund-Stadion auf die Schweiz. DFB.de hat die wichtigsten Daten und Fakten im FAQ zusammengefasst.

Wo läuft das Spiel gegen die Schweiz?

Heute (ab 19.30 Uhr) ist das ZDF im Livestream auf Sendung und überträgt die Partie aus der größten Stadt der Schweiz. Repoter wird Gari Paubandt sein.

Wie sieht die Bilanz gegen die Schweiz aus?

Im historischen Vergleich hat Deutschland klar die Nase vorn. Denn von 18 bisherigen Duellen gingen die Deutschen in 17 Spielen als Siegerinnen vom Platz. Die Schweizerinnen konnten sich bisher ein Untschieden im Jahr 1988 freuen. Bei der letzten Begegnung 2022 im Erfurter Steigerwaldstadion siegte die DFB-Auswahl 7:0. Klara Bühl erzielte drei Treffer, außerdem trafen Lina Magull, Linda Dallmann, Jule Brand und Sydney Lohmann.

Wer steht im Kader?

Insgesamt hat Cheftrainer Christian Wück mit seinen Assistenztrainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak einen 23-köpfigen Kader zusammengestellt. Zum ersten Mal eingeladen wurden die 19 Jahre alte Cora Zicai vom SC Freiburg und die 17-jährige Alara Şehitler vom FC Bayern München. Zudem kehren mit Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg und Torhüterin Ena Mahmutovic von Bayern München zwei Spielerinnen ins Aufgebot zurück.

Was bringt das Jahr 2024 noch?

Nach dem Testspiel in der Schweiz reist die DFB-Auswahl nach Bochum, wo am Montag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) das letzte Länderspiel des Jahres ansteht. Eintrittskarten für das Spiel gegen Italien gibt es im DFB-Ticketportal. Am 21. Februar 2025 starten die DFB-Frauen in die UEFA Nations League mit einem Gastspiel gegen die Niederlande. Weitere Gegner sind Österreich und Schottland. Das Highlight des neuen Jahres 2025 wird die Europameisterschaft in der Schweiz sein, die vom 2. bis 27. Juli ausgetragen wird. Deutschland ist bereits für das Turnier qualifiziert.

Was sonst noch zu sagen wäre...

Nach einem 4:3 im Londonder Wembley-Stadion gegen England und dem knappen 1:2 gegen Australien, möchte Bundestrainer Christian Wück im Test gegen die Schweiz unterschiedliche Positionen testen und den Spielerinnenkreis erweitern. Wück hat dabei schon die kommenden Aufgaben im Jahr 2025 fest im Blick: "Unser Ziel ist es, mit einer gut strukturierten Mannschaft in die Nations League und damit in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr zu gehen."