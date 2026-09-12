Köln gewinnt zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor

Der 1. FC Köln kommt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga immer besser in Schwung. Das Team von Trainerin Britta Carlson landete am 4. Spieltag mit dem 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin den dritten Sieg in Serie und blieb auch in allen drei Partien ohne Gegentor.

Vor 2000 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion brachte ein Eigentor von Berlins Torhüterin Nadine Böhi (19.) die Kölnerinnen in Führung. Für die Treffer im zweiten Durchgang waren Pauline Bremer (50.) und die eingewechselte Lydia Andrade (83.) verantwortlich. Der 1. FC Union ging auch im vierten Saisonspiel leer aus und muss weiter auf den ersten Punktgewinn in der laufenden Spielzeit warten.

Eta: "Viel vermissen lassen"

"Die Gefühlslage nach dem Spiel ist natürlich nicht gut. Das haben wir uns anders vorgestellt", sagte Union-Trainerin Marie-Loise Eta. "Grundsätzlich sind wir ordentlich in das Spiel gestartet, haben dann aber im Verlauf der Partie in vielen Bereichen zu viel vermissen lassen. Dann geraten wir in Rückstand und haben gerade Probleme damit, mit Rückschlägen umzugehen. Daran müssen wir arbeiten. Wir sind aber auch vorne bei den Möglichkeiten, die wir haben, zu wenig konsequent. Es gibt viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen, um gegen RB Leipzig ein anderes Gesicht zeigen zu können."

Berlins Mittelfeldspielerin Anna Weiß meinte: "Dass wir nach dem 4. Spieltag immer noch keine Punkte haben, war nicht der Plan. Wir wollten anders in die Saison starten. Wir wussten, dass Köln ein sehr starker Gegner ist und sehr körperlich spielt. Das haben wir leider nicht richtig angenommen. Wir sind dann sehr unglücklich in den Rückstand geraten und haben es danach nicht geschafft, in der Offensive Tore zu schießen. Das werden wir auch genauso mitnehmen: Wir hatten viel Ballbesitz. Jetzt geht es darum, den Ball auch über die Linie zu bringen".

Zwei Wechsel bei beiden Teams

Nach dem 4:0 im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 nahm Britta Carlson, Cheftrainerin beim 1. FC Köln, zwei Wechsel in der Startelf vor. Amlie Bohnen und Lydia Andrade rotierten aus dem Team. Dafür spielten Pauline Bremer und Sandra Jessen von Beginn an. Da Kapitänin Marina Hegering weiterhin aufgrund einer leichten Muskelverletzung fehlte, führte Laura Feiersinger das Team auf den Platz.

Auch Marie-Louise Eta, Trainerin des 1. FC Union Berlin, veränderte ihr Team auf zwei Positionen. Sophie Weidauer und Amber Tysiak waren gegenüber dem 0:1 gegen Eintracht Frankfurt neu dabei. Lisa Heiseler nahm dafür zunächst auf der Bank Platz. Tomke Schneider stand nun wie auch Anna Aehling, Hannah Eurlings, Korina Janež, Mariann Noack und Tanja Pawollek nicht zur Verfügung.

Für Kölns Co-Trainer Sven Gruel kam es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Klub. Der 32-Jährige war von 2022 bis 2024 in gleicher Funktion bei der Frauenmannschaft des 1. FC Union Berlin unter Ailien Poese tätig. Seit der vergangenen Spielzeit unterstützt er Cheftrainerin Britta Carlson in Köln.

Böhi unterläuft Eigentor

Es dauerte ein wenig, bis eines der beiden Teams gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Ein Versuch von Kölns Sophie Nachtigall aus großer Distanz landete auf dem Netz des Berliner Tores. Auf der Gegenseite fing Torhüterin Lisa Schmitz eine Flanke von Berlins Judith Steinert ab. Die bis dahin beste Gelegenheit verzeichneten die Gastgeberinnen. Nach einer Flanke köpfte Taylor Ziemer aus kurzer Distanz knapp vorbei.

Die Kölnerinnen mussten sich aber nicht lange über die vergebene Möglichkeit ärgern. Beim folgenden Abstoß unterlief den Berlinerinnen ein Fehler im Spielaufbau. Der 1. FC Köln störte früh, so dass der Ball letztlich von Unions Torhüterin Nadine Böhi (19.) ins eigene Netz befördert wurde. Die Berlinerinnen waren um eine schnelle Antwort bemüht. Lia Kamber köpfte nach einer Hereingabe von Jill Janssens aber knapp vorbei.

Der 1. FC Köln blieb auch nach der Führung weiterhin gefährlich. Taylor Ziemer erlief einen zu kurz geratenen Rückpass von Janssens, scheiterte dann aber an Berlins Torhüterin Nadine Böhi. Auf der Gegenseite konnte sich Kölns Lisa Schmitz auszeichnen, als sie nach einem Konter den Schuss von Jill Janssens abwehrte. Die folgende Ecke brachte nichts ein. Es ging mit der Führung des 1. FC Köln in die Pause.

Temporeiche zweite Hälfte

Den zweiten Durchgang nahmen die Kölnerinnen mit einem Wechsel in Angriff. Amelie Bohnen kam für Vanessa Leimenstoll in die Begegnung. Und die Gastgeberinnen legten kurz nach Wiederbeginn den zweiten Treffer nach. Einen Eckball bekam die Defensive des 1. FC Union nicht entscheidend geklärt. Nach einer Faustabwehr von Berlins Torhüterin köpfte Pauline Bremer zum 2:0 (50.) ein.

Die Kölnerinnen blieben danach am Drücker. Ein Schlenzer von Carolin Elsen verfehlte nur knapp das Tor. Einen Kopfball von Sophie Nachtigall lenkte Union-Torhüterin Nadine Böhi noch zur Ecke. Sophie Nachtigall verletzte sich bei der Aktion im Gesicht und konnte die Partie nicht fortsetzen. Für sie wurde Laura Donhauser eingewechselt. Auch die Defensive des 1. FC Köln war weiterhin gefordert. Ein Schuss der eingewechselten Nele Bauereisen wurde im letzten Moment noch geblockt.

Andrade macht alles klar

Die Partie nahm danach noch einmal an Schwung auf. Die ins Spiel gekommene Kölnerin Lydia Andrade zielte bei ihrem Schlenzer vorbei. Auf der Gegenseite klaute Berlins Nele Bauereisen im gegnerischen Strafraum Laura Vogt den Ball, schoss dann aber aus kurzer Distanz über das Tor. Kölns Taylor Ziemer traf bei einem Gegenstoß das Außennetz.

Das Team von Trainerin Britta Carlson hatte schließlich aber doch noch einmal Grund zum Jubeln. Lydia Andrade erlief einen langen Ball und ließ dann auch Berlins Torhüterin Nadine Böhi beim 3:0 (83.) keine Abwehrchance. Weil Berlins Einwechselspielerin Lisa Heiseler an der gut reagierenden Torhüterin Lisa Schmitz scheiterte, blieb es beim 3:0 des 1. FC Köln. Schon seit 315 Minuten mussten die "Geißböcke" kein Gegentor mehr hinnehmen.