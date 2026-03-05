Knaak: "Wir haben uns als Mannschaft enorm weiterentwickelt"

Nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien steht für die Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream) in Norwegen die nächste Aufgabe in der WM-Qualifikation an. Vor der Partie sprechen Vivien Endemann und Rebecca Knaak auf DFB.de darüber.

Rebecca Knaak über …

... die Stimmung im Team: Die Stimmung ist sehr gut. Wir hatten heute eine gute Einheit und konnten gestern den Tag gut nutzen. Wir freuen uns darauf, nach Norwegen zu reisen - und auf die Spiele, auf die wir hingearbeitet haben.

... die Zusammenarbeit in der Innenverteidigung: Camilla Küver und ich haben zum ersten Mal zusammengespielt. Vom Typ und der Persönlichkeit her sind wir Innenverteidigerinnen alle relativ ähnlich. Wir wollen Verantwortung übernehmen, gerade aus der Zentrale heraus. Das unterscheidet sich nicht. Wir kennen unsere Aufgaben und wissen, dass es viel um Kommunikation geht. Dann ist es auch egal, in welchem Pärchen man spielt.

... die verbesserte Defensivarbeit: Als Mannschaft haben wir uns enorm weiterentwickelt. Viele schauen nur auf die Abwehrkette, wenn über die Defensive gesprochen wird. Für uns beginnt das aber schon weiter vorne - im Sturm und im Mittelfeld. Wenn die Offensive uns Aufgaben abnimmt, wird es für uns hinten einfacher. Das macht es für alle einfacher, wenn die Abstände passen. Gerade vor der EM konnten wir viel an Abstimmung und System arbeiten. Damit fühlen wir uns wohl und helfen uns mit guter Kommunikation. Das sind die Schlüssel in der Defensive.

... die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam: Das Trainerteam ist sehr reflektiert. Wir haben das vergangene Jahr analysiert: womit wir zufrieden waren und wo noch Potenziale liegen. Wir wollen Titel gewinnen. Dieses Jahr leitet die Reise zur Weltmeisterschaft ein. Wir haben alle unsere Schlüsse aus der EM gezogen, das ist auch vom Trainerteam so zurückgespiegelt worden. Von hier aus wollen wir weitere Schritte gehen. Es geht darum, an Details zu arbeiten.

... Gegner Norwegen: Wir bereiten uns auf jeden Gegner mit einer Teamanalyse vor. Norwegen ist individuell sehr gut besetzt, hat in den vergangenen Jahren etwas unter seinen Möglichkeiten gespielt. Wir wissen aber, was auf uns zukommt, und kennen viele Spielerinnen. Am Ende geht es - wie so oft - um unsere Struktur und unsere Kompaktheit. Das macht es auch für individuell starke Spielerinnen schwierig.

... den Kunstrasenplatz in Norwegen: Ich habe früher in Schweden viel auf Kunstrasen gespielt. Es ist auch eine Gewöhnungssache. Die Kunstrasenplätze sind mittlerweile sehr gut. Wir werden uns umstellen müssen. Es ist natürlich nicht optimal, den Belag ständig zu wechseln, aber es ist eine Gegebenheit, an die wir uns anpassen müssen. Mit dem Ball kann Kunstrasen sogar ein Vorteil für uns sein.

Vivien Endemann über …

... ihr Comeback in der Nationalmannschaft: Ich fühle mich unfassbar wohl und bin froh, wieder hier zu sein. Nach einem Jahr mit so einem Spiel zurückzukommen, freut mich umso mehr.

... das vergangene Jahr: Ich durfte bei Olympia dabei sein, dann war es nicht immer leicht beim Verein, ich hatte mal mehr und mal weniger Spielzeit. Das gehört zu einem Fußballerinnenleben dazu. Ich habe versucht dranzubleiben. Während der EM habe ich die Mädels vor dem Fernseher unterstützt und gleichzeitig an mir selbst gearbeitet. Ich bin froh, dass ich wieder hier sein darf.

... den Austausch mit Bundestrainer Christian Wück: Der Austausch mit Christian war immer da, auch schon vor dieser Nominierung und der Europameisterschaft. Wir haben darüber geredet, woran ich arbeiten kann und soll. Trotzdem liegt der Fokus natürlich auch auf dem Verein, wo man sich der Rolle und dem Trainer anpassen muss. An meiner Athletik und im mentalen Bereich habe ich viel gearbeitet.

... den Kunstrasenplatz in Norwegen: Manchmal ist es besser, auf einem guten Kunstrasen als auf einem schlecht gepflegten Naturrasen zu spielen. Wenn man nicht zu viel darüber nachdenkt, ist es am Ende ein Fußballspiel wie jedes andere auch.