Dank eines dominanten Auftritts hat die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League in Serbien ihren zweiten Sieg gefeiert. Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler ordneten die Partie in Belgrad im Nachgang ein. DFB.de hat mitgeschrieben.

Jürgen Klopp: Die Mannschaft hat ein ganz tolles Spiel gemacht. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir richtig gut sein können. Natürlich können wir mehr Tore schießen, aber das ist mir im Moment völlig wurscht. Wir können nicht von einer Entwicklung sprechen und dann alles auf einmal verlangen. Die Abläufe haben wunderbar ausgesehen, im Ballbesitz waren wir dominant, die Intensität war top. In der zweiten Halbzeit waren die Serben aggressiver und uns hat zu Beginn der Rhythmus gefehlt. Es ging darum, ein überzeugendes Spiel zu machen, das ist uns gelungen.

Joshua Kimmich: Ich fand die erste Hälfte sehr gut, wir haben guten Fußball gespielt, nach der Pause wurde es ein bisschen hektisch. Der Platz war hinten raus schwierig zu bespielen. Wir hätten noch mehr Tore machen können. Ich glaube, dass es ein guter Auftritt war. Nahezu das ganze Spiel hat in der gegnerischen Hälfte stattgefunden, wir haben den Gegner gut bewegt, das ist bei so einer Fünferkette nicht immer einfach.

Brajan Gruda: Ich lächle die ganze Zeit und bin glücklich. Es war ein Traum von mir und meiner Familie, dann noch ein Tor oben drauf ist fantastisch. Beim Tor bin ich mit dem ersten Kontakt in die Mitte gegangen, habe den Platz gesehen und durchgezogen. Es war einfach Instinkt, da gibt es keine Zeit, zu überlegen.