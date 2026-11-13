Souveräner Sieg in Serbien

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League gewahrt. Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp setzte sich im Stadion Rajko Mitić in Belgrad 3:1 (2:0) gegen Gastgeber Serbien durch. Ein Eigentor von Srdjan Babic (3.) und ein Treffer von Florian Wirtz (14.) stellten die Weichen früh auf Sieg, Debütant Brajan Gruda legte nach der Pause nach (50.), Eigentorschütze Babic verkürzte kurz darauf (56.) zum Endstand.

Klopp setzte im Tor auf Marc-André ter Stegen, vor dem Philipp Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt die Viererkette bildeten. Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic spielten im defensiven Mittelfeld, Gruda, Wirtz und Derry Scherhant offensiv hinter der einzigen Spitze Kai Havertz.

Die DFB-Auswahl startete dominant und nutzte gleich die erste Gelegenheit zur Führung: Nach einer Ecke köpfte Havertz Richtung Tor, wo Srdjan Babic entscheidend abfälschte. Serbien kam kaum aus der eigenen Hälfte, so fiel das zweite deutsche Tor fast zwangsläufig. Pavlovic setzte Havertz glänzend in Szene, dessen Schuss Vanja Milinkovic-Savic zwar parieren konnte, beim Nachsetzen von Wirtz aber keine Abwehrchance mehr hatte. Havertz hätte nach feiner Flanke von Gruda beinahe direkt auf 3:0 gestellt, setzte seinen Kopfball aber neben das Gehäuse (18.).

Gruda krönt sein Solo

Nach 20 Spielminuten verzeichnete das deutsche Team über 80 Prozent Ballbesitz, ließ das Spielgerät und den Gegner laufen und arbeitete weiter am dritten Treffer. Gegen den tiefen serbischen Block blieben bei aller Überlegenheit aber Chancen zunächst selten, waren aber dann hochkarätig. So setzte Tah eine Freistoßflanke in der 38. Minute freistehend per Kopf neben das Tor und ein abgefälschter Schuss von Kimmich rutschte knapp neben dem Pfosten ins Toraus (43.).

Die zweite Hälfte begann mit dem großen Auftritt von Brajan Gruda: Der Leipziger startete in der eigenen Hälfte seinen Alleingang, hängte die serbischen Defensivspieler ab und schloss mit einem satten Flachschuss aus 18 Metern zum 3:0 perfekt ab. Es folgte ein offensives Lebenszeichen der Gastgeber, als Babic nach einem Freistoß aus kurzer Distanz abstaubte.

Scherhant trifft den Pfosten

Die Serben hatten kurz darauf durch Mihajlo Cvetkovic gleich die nächste Gelegenheit, die ter Stegen und Mittelstädt im Verbund verteidigten (59.). Danach übernahm aber Deutschland wieder das Kommando und verlagerte das Geschehen wieder mehr in die serbische Hälfte. Wirtz kam in der Folge frei zum Abschluss, zielte aber zu zentral (68.). Wenig später scheiterte Scherhant aus halblinker Position am Pfosten (70.).

Doch auch Serbien investierte offensiv mehr, Aleksandar Mitrovic prüfte ter Stegen per Kopf (71.). Nach 73 Minuten feierte Niclas Füllkrug sein Comeback, ersetzte im Angriff Havertz. Dazu kamen Ridle Baku und Tom Bischof für Treu und Pavlovic ins Spiel. Zwei Minuten später spielte das deutsche Team nach Roter Karte gegen Vanja Dragojevic in Überzahl (75.).

Es folgte ein weiterer Wechsel auf deutscher Seite: Klopp brachte für die Schlussphase Felix Nmecha für Wirtz in die Begegnung (81.). Auch Said El Mala sammelte für Gruda noch Einsatzzeit (86.). Danach sah in Andrija Zivkovic Gelb-Rot (89.). So blieb es beim ungefährdeten 3:1-Auswärtssieg.