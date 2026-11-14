Klopp: "Das war einfach ein guter Abend"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der UEFA Nations League nach dem 3:1 in Serbien weiterhin in Sichtweite. Bundestrainer Jürgen Klopp bewertete den überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft in Belgrad und blickt auf das Gruppenfinale gegen die Niederlande.

Frage: Sie haben durch den Sieg in Serbien das erhoffte Endspiel gegen die Niederlande. Wie zufrieden sind Sie?

Jürgen Klopp: Sehr zufrieden. Mit dem Spiel, mit dem Ergebnis, mit der Herangehensweise und mit dem Umgang mit den schwierigen Phasen. Die Mannschaft findet immer mehr zusammen. Wir haben noch viel Verbesserungspotenzial, aber wir haben viele positive Zeichen gezeigt. Diese Zeichen sind super wichtig. Das war heute in so vielen Momenten herausragend gut. Das war einfach ein guter Abend.

Frage: Wir blicken Sie auf das Spiel am Montag?

Klopp: Wir wollten dieses Endspiel in Berlin. Es wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse. Wir freuen uns wie Bolle auf das Spiel am Montag gegen eine bärenstarke holländische Mannschaft. Wir müssen als Gruppe zusammenwachsen und immer wieder elf Spieler finden, die dann zünden. Das hat heute funktioniert.

Frage: Wie bewerten Sie den Auftritt von Debütant Brajan Gruda?

Klopp: Brajan kann so spielen, das steht außer Frage. Er wurde auch herausragend von Philipp Treu unterstützt. Er kann noch variabler werden, aber ich werde den Teufel tun und ihm das Dribbling verbieten. Er kann auch noch an seinen defensiven Umschaltmomenten arbeiten. Aber er ist ein toller Junge und ein wundervoller Fußballer.

Frage: Wie haben Sie das Zusammenspiel im Mittelfeld gesehen?

Klopp: Das hat wunderbar funktioniert, es hat toll geklappt. Wenn man sich gegenseitig absichert, darf sich jeder bis zum Abschluss einschalten. Wir haben es sehr flexibel und gut gestaltet.

Frage: Es hätten aber mehr als drei Tore sein können, oder?

Klopp: Wir wollen Torgefahr von allen Positionen entwickeln. Das ist unser Plan. Die Stürmersituation macht mir keine Sorgen. Natürlich können wir mehr Tore schießen, aber ich habe den Jungs gerade gesagt: Das ist mir für den Moment wirklich wurscht. Wir können nicht sagen, dass wir einen Prozess starten, und dann fordern, dass die Jungs schon weiter sind.