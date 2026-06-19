Joshua Kimmich und David Raum verstehen sich blind - nicht nur wegen ihres grünen Daumens. Aber wenn es darum geht, den jeweils anderen einzuschätzen, kann es durchaus knifflig werden. Welches ist die Lieblingspflanze des anderen? Welchen Song würdet ihr in einer Karaokebar singen? Und Raum behauptet: "Joko und Klaas würden wir fertigmachen." DFB.de zeigt den unterhaltsamen Schlagabtausch im Video bei YouTube.