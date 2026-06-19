Männer-Nationalmannschaft
Kimmich und Raum: Die Gärtner-Bromance ist zurück
Joshua Kimmich und David Raum verstehen sich blind - nicht nur wegen ihres grünen Daumens. Aber wenn es darum geht, den jeweils anderen einzuschätzen, kann es durchaus knifflig werden. Welches ist die Lieblingspflanze des anderen? Welchen Song würdet ihr in einer Karaokebar singen? Und Raum behauptet: "Joko und Klaas würden wir fertigmachen." DFB.de zeigt den unterhaltsamen Schlagabtausch im Video bei YouTube.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Ticker: DFB-Team zieht nach Kanada um
Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
WM-Gruppenspiel gegen Elfenbeinküste live im ZDF und bei MagentaTV
Die DFB-Auswahl bestreitet das zweite WM-Gruppenspiel am Samstag (ab 22 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) gegen die Elfenbeinküste. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell mit den Ivorern im Toronto Stadium im FAQ.
Neuer: "Diese Mannschaft hat eine gesunde Mischung"
Zwei Tage vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag (ab 22 Uhr) gegen die Elfenbeinküste laufen bei der deutschen Nationalmannschaft die finalen Vorbereitungen. Torhüter Manuel Neuer spricht über sein Comeback, den Kader und seine "Aura".