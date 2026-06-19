Männer-Nationalmannschaft

Kimmich und Raum: Die Gärtner-Bromance ist zurück

19.06.2026
Kimmich (l.) adelt Raum: "Du kennst mich besser als ich mich selbst" Foto: Screenshot YouTube DFB

Joshua Kimmich und David Raum verstehen sich blind - nicht nur wegen ihres grünen Daumens. Aber wenn es darum geht, den jeweils anderen einzuschätzen, kann es durchaus knifflig werden. Welches ist die Lieblingspflanze des anderen? Welchen Song würdet ihr in einer Karaokebar singen? Und Raum behauptet: "Joko und Klaas würden wir fertigmachen." DFB.de zeigt den unterhaltsamen Schlagabtausch im Video bei YouTube.

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Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026

Autor: dfb

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