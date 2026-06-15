Kantersieg wird zum Quotenhit

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM hat der ARD eine starke Quote beschert. Das 7:1 gegen Curacao verfolgten im Schnitt 23,427 Millionen Menschen im Ersten, der Marktanteil lag bei 70,2 Prozent. Parallel zu dem öffentlich-rechtlichen Sender übertrug auch MagentaTV das Spiel in Houston, die Telekom veröffentlicht für ihren Streamingdienst keine Einschaltquoten.