Männer-Nationalmannschaft

Kantersieg wird zum Quotenhit

15.06.2026
Starke TV-Quote: Über 23 Millionen Menschen verfolgen WM-Auftaktsieg Foto: GES/DFB

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM hat der ARD eine starke Quote beschert. Das 7:1 gegen Curacao verfolgten im Schnitt 23,427 Millionen Menschen im Ersten, der Marktanteil lag bei 70,2 Prozent. Parallel zu dem öffentlich-rechtlichen Sender übertrug auch MagentaTV das Spiel in Houston, die Telekom veröffentlicht für ihren Streamingdienst keine Einschaltquoten.

Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026

Autor: dfb

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