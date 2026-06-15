Männer-Nationalmannschaft
Kantersieg wird zum Quotenhit
Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM hat der ARD eine starke Quote beschert. Das 7:1 gegen Curacao verfolgten im Schnitt 23,427 Millionen Menschen im Ersten, der Marktanteil lag bei 70,2 Prozent. Parallel zu dem öffentlich-rechtlichen Sender übertrug auch MagentaTV das Spiel in Houston, die Telekom veröffentlicht für ihren Streamingdienst keine Einschaltquoten.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Ticker: DFB-Team lädt Inklusionsmannschaft ein
Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
Nagelsmann: "Wir haben ein sehr gutes Miteinander"
Deutschland ist mit einem Kantersieg in die WM 2026 gestartet. In Houston gewann das Team von Julian Nagelsmann gegen Curacao mit 7:1. Auf DFB.de spricht der Bundestrainer über den starken Start und die WM-Ziele.
WM 2026: DFB.TV berichtet hautnah rund um die Nationalmannschaft
Der am 22. Mai gestartete Sender DFB.TV intensiviert seine WM-Berichterstattung rund um die deutsche Nationalmannschaft deutlich und bietet allen Fans ein großes multimediales Angebot auf allen relevanten Plattformen.