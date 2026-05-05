Johanna Putzer: "Es ist ein Privileg, eine EM zu spielen"

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem 3:1 gegen Norwegen in die Europameisterschaft in Nordirland gestartet. Im DFB.de-Interview spricht Johanna Putzer über ihr Tor zum Endstand, den Zusammenhalt im Team und die kommende Partie gegen England.

DFB.de: Erstes Spiel, erster Sieg, wie ist die Stimmung am Tag nach dem 3:1 gegen Norwegen, Johanna Putzer?

Johanna Putzer: Sehr gut natürlich. Wir sind alle sehr happy und genießen gerade den Moment.

DFB.de: Du wurdest nach einer Stunde eingewechselt, mit welchen Gedanken bist du aufs Feld gegangen?

Putzer: Ich wollte einfach noch einmal frische Energie auf den Platz bringen und Spaß haben. Denn es ist ein Privileg, eine EM zu spielen, das wollte ich genießen.

DFB.de: Bereits in der achten Minute erzielte Mia Giesen das 1:0, was hat dieser Start mit dem Team gemacht?

Putzer: Das frühe Tor war sehr wichtig, das hat uns Sicherheit gegeben. Und auch die anderen Tore sind immer zu den richtigen Zeitpunkten gefallen.

DFB.de: Kurz nach deiner Einwechslung fiel das 2:0, in der 86. Minute hat du mit dem 3:1 den Deckel draufgemacht. Wie würdest du dein Tor beschreiben?

Putzer: Johanna Hebben hat den Ball super in die Spitze gespielt und Mia Kuhn hat schon sehr gut nachgesetzt. Ich bin an den Ball gekommen, hatte ihn auf meinem linken Fuß und schon da eine gute Chance. Ich war froh, dass der geblockte Ball noch einmal zu mir zurückkam. Dann habe ich nur noch die freie Ecke gesehen und ihn mit rechts reingehauen.

DFB.de: Nach jedem Tor habt ihr gemeinsam mit dem gesamten Team vor der Bank gejubelt. Was hat es damit auf sich?

Putzer: Das ist einfach schön. Wir feiern und jubeln immer zusammen, alle freuen sich füreinander. Der Jubel zusammen als Einheit, das zeigt den Zusammenhalt in diesem Team, dass wir wie eine Familie sind.

DFB.de: Der erste Schritt im Turnier ist getan, am Donnerstag, ab 16 Uhr, steht das zweite Spiel gegen England an. Was nehmt ihr euch da vor?

Putzer: Wir wollen weiter bei uns bleiben. Einfach bleiben, darauf vertrauen, was wir können. Wir wollen mutig spielen und die nächsten drei Punkte holen.