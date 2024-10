Jetzt VIP-Tickets für Futsal-Länderspiel gegen Türkei gewinnen

Rein geht’s in die Länderspielsaison für unsere Futsal-Nationalmannschaft. Am 6. November (ab 18.30 Uhr) empfängt das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld die Türkei in der Kia Metropol Arena in Nürnberg.

Mit etwas Glück könnt ihr dann einen ganz besonderen Abend erleben. Wir verlosen für das Spiel einmal zwei VIP-Tickets sowie zweimal zwei Karten der Kategorie1.

Hier geht's zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 27. Oktober, um 23.59 Uhr. Jetzt mitmachen und gewinnen!