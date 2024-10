Paulina Platner bringt Essen bei Debüt auf Kurs

Im vierten Versuch hat es geklappt: Mit dem 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena fuhr die SGS Essen zum Abschluss des 4. Spieltages in der Google Pixel Frauen-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg ein. Mit jetzt vier Punkten verbesserte sich das Team von Trainer Markus Högner auf den siebten Tabellenplatz.

Entscheidenden Anteil daran hatte U 20-Nationalspielerin Paulina Platner (56.), die bei ihrem Bundesligadebüt auf Anhieb den Essener Führungstreffer markierte. Den Schlusspunkt im Ernst-Abbe-Sportfeld setzte SGS-Spielmacherin Natasha Kowalski (85., Foulelfmeter), die schon das erste Tor per Freistoß vorbereitet hatte. Der FCC steht nach der dritten Niederlage im vierten Spiel weiterhin bei einem Zähler.

SGS-Trainer Högner: "Kompliment an Jena"

"Kompliment an den FC Carl Zeiss Jena, der es sehr gut gemacht hat", sagte SGS-Trainer Markus Högner im Interview mit Sport1. "Für uns war es gegen einen kompakten Gegner schwierig, Räume zu finden. Auch nach dem Rückstand hat Jena noch einmal alles versucht, kam aber nur zu wenigen zwingenden Chancen. Für uns war wichtig, dass wir zu Null spielen, unsere Torhüterin Sophia Winkler hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt und fahren mit einem dreckigen Sieg nach Hause."

Torschützin Paulina Platner erklärte: "Es war ein extrem wichtiges Spiel für uns. Umso schöner ist es, dass mir gleich bei meinem Debüt ein Tor gelungen ist. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg."

Jenas Josephine Bonsu: "Fehler werden in der Bundesliga sofort bestraft"

Jenas Trainer Florian Kästner meinte: "Defensiv gut zu stehen, ist für uns die Basis. In der ersten Halbzeit hatten wir einige gute Umschaltmomente. Es war schade, dass wir dir Chancen zur Führung nicht nutzen konnten. Wir sind auch nach dem Rückstand drangeblieben, waren aber nicht mehr so torgefährlich."

Offensivspielerin Josephine Bonsu betonte: "Wir haben als Aufsteiger nichts zu verlieren, niemand rechnet mit uns. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass Fehler in der Bundesliga sofort bestraft werden. Wir müssen immer von Beginn an hellwach sein."

Drei Stammspielerinnen zurück im Team

Im Vergleich zum ersten Punktgewinn in dieser Saison (1:1 beim SC Freiburg) nahm Jenas Trainer Florian Kästner nur eine Änderung in seiner Anfangsformation vor. Für Melina Reuter, die zunächst auf der Bank Platz nahm, begann Gwendolyn Mummert. Für die neuverpflichtete Defensivspielerin, die zuletzt in Island bei UMF Tindastóll gespielt hatte, war es das Startelfdebüt in der höchsten deutschen Spielklasse, nachdem sie in Freiburg zur Halbzeit eingewechselt worden war.

SGS-Trainer Markus Högner musste in der Abwehr weiterhin auf seine verletzten Leistungsträgerinnen Lena Ostermeier und Kapitänin Jacqueline Meißner verzichten. Mit Torhüterin Sophia Winkler (nach abgesessener Rotsperre), Innenverteidigerin Laura Pucks und Rechtsverteidigerin Beke Sterner (jeweils nach Verletzung) kehrten aber immerhin drei Stammspielerinnen nach ihren Zwangspausen ins Team zurück. Außerdem lief die von Eintracht Frankfurt gekommene Paulina Platner nach ihrer Rückkehr von der U 20-WM in Kolumbien erstmals für ihren neuen Verein auf.

Sterner an den Pfosten - Bonsu prüft Winkler

Die SGS Essen hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und erwischte auch den besseren Start in die Partie. So schrammten die Gäste aus dem Ruhrgebiet nur knapp am Führungstreffer vorbei, als Beke Sterner aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf.

Die Gastgeberinnen mussten zwar viel verteidigen und setzten in erster Linie auf Konter. Dennoch hatten sie bis zur Pause ein Chancenplus. So musste Essens Abwehrspielerin Vanessa Fürst in höchster Not mit einer Grätsche klären, bevor Luca Birkholz frei vor Sophia Winkler abschließen konnte. Außerdem versuchten es Josephine Bonsu und Fiona Gaißer gleich mehrfach aus der Distanz. Besonders bei einem Flachschuss von Bonsu musste Torfrau Winkler ihr ganzes Können aufbieten, um den Ball zur Ecke zu klären.

Kowalski bereitet vor und beweist Nervenstärke

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit verzeichnete Josephine Bonsu nach einem schnellen Konter im Anschluss an einen Essener Eckball den ersten Abschluss für Jena. Ihren Schuss von der Strafraumgrenze stellte Sophia Winkler allerdings vor keine größeren Probleme. Nur wenig später hatte Lilli Purtscheller nach einem Freistoß von Natasha Kowalski das 1:0 für die Essenerinnen auf dem Fuß. Der noch abgefälschte Schuss der Österreicherin landete jedoch am Außennetz. Kurz danach war Jenas Torhüterin Jasmin Janning bei einer guten Tormöglichkeit von SGS-Mittelstürmerin Ramona Maier auf dem Posten.

In der 56. Minute war Janning jedoch geschlagen. Einen 20-Meter-Freistoß von Natasha Kowalski konnte die erst 19 Jahre alte Torfrau noch parieren. Gegen den entschlossenen Nachschuss von Paulina Platner war sie jedoch machtlos. Die U 20-Nationalspielerin krönte damit ihr erstes Bundesligaspiel auch gleich mit dem ersten Treffer.

Winkler rettet gegen Bonsu

Die beste Chance zum Ausgleich hatte zu Beginn der Schlussphase einmal mehr Josephine Bonsu, die frei vor dem Essener Tor auftauchte. Sophia Winkler verkürzte jedoch geschickt den Winkel und bekam ein Bein an den Ball. Anschließend beförderte Laura Pucks die Kugel endgültig aus der Gefahrenzone.

Für die Entscheidung sorgte schließlich Natasha Kowalski, die beim Foulelfmeter zum 0:2 (85.) Nervenstärke bewies. Zuvor hatte Felicia Sophie Sträßer die eingewechselte Kassandra Potsi im Strafraum zu Fall gebracht. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands versuchte Jena bis zu Ende der fast siebenminütigen Nachspielzeit alles, um noch einmal heranzukommen. Mehreren Abschlüssen fehlte jedoch die nötige Präzision.