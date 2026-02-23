Im März startet das Länderspieljahr für die U 21-Nationalmannschaft - und dieser Start hat es in sich. Auf dem Weg zur Qualifikation für die U 21-EM 2027 in Albanien und Serbien trifft die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag, 27. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn), im Eintracht-Stadion in Braunschweig auf Nordirland. Anschließend geht es zum Spitzenspiel nach Griechenland, wo das deutsche Team am Dienstag, 31. März (ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und Joyn), im Apostolos-Nikolaidis-Stadion in Athen auf die Auswahl Griechenlands trifft.

"Wir freuen uns, dass wir im März endlich loslegen können", sagt U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo. "Dabei haben wir zwei richtungsweisende Spiele vor der Brust. Zuerst das Heimspiel gegen die Nordiren in Braunschweig - einen Auftakt, den wir unbedingt erfolgreich gestalten wollen. Und ich bin überzeugt, dass uns dies mit der Unterstützung unserer Fans auch gelingen wird. Anschließend steht das wichtige Spiel in Athen gegen Griechenland auf dem Programm. In beiden Partien müssen wir die Qualität und das Leistungspotenzial der Mannschaft voll ausschöpfen, um erfolgreich den nächsten Schritt in der EM-Qualifikation zu gehen."

Tickets ab neun Euro

Karten für das U 21-EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland im Eintracht-Stadion in Braunschweig sind im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich. Sitzplatzkarten gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab zehn Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils neun Euro. Gruppentickets kosten neun Euro pro Ticket und sind für alle Gruppen ab 10 Personen im DFB-Ticketportal erhältlich (nur in Kategorie 3).

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist derzeit Tabellenzweiter in der Qualifikationsgruppe F mit zwölf Punkten aus fünf Spielen. Tabellenführer ist Griechenland mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Nordirland, der Gegner beim Heimspiel in Braunschweig, belegt mit aktuell sieben Punkten Rang drei. Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

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