WM 2026
Im VW Golf nach New York und Boston
Auch wenn ein Meer zwischen Fabian Bergmann und der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko liegt - der Fußball- und VW-Fan lässt sich nicht aufhalten. Seit 2006 hat Bergmann seinen Golf zu fast allen EM- und WM-Turnieren aus der Garage geholt, um damit in die Spielorte zu fahren. 2024 besuchte er die Nationalmannschaft in Herzogenaurach. In diesem Jahr hat er seinen 75 PS starken Volkswagen, Baujahr 1991, in die USA verschifft. Im Hafen von Charleston im US-Bundesstaat South Carolina holte Bergmann seinen VW Golf dieser Tage ab und fuhr zunächst nach Norden in den Nachbarstaat North Carolina, wo die Nationalmannschaft ihr WM-Quartier aufgeschlagen hat.
Bergmann aus dem baden-württembergischen Künzelsau sammelte am Sonntag Autogramme der Nationalspieler auf dem Schwarz-Rot-Gold lackierten Fahrzeug ein und traf DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Generalsekretär Dr. Holger Blask und Geschäftsführer Sport Andreas Rettig am Tag nach dem Sieg über die Elfenbeinküste. In den nächsten Tagen macht er sich mit dem historischen Fahrzeug von DFB-Partner Volkswagen auf den Weg nach East Rutherford/New York zum letzten WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador am Donnerstag, im Anschluss fährt er weiter zum deutschen Sechzehntelfinale, das am Montag, 29. Juni, in Foxborough bei Boston steigt.
Kategorien: WM 2026, Fans, Männer-Nationalmannschaft
Autor: al
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