Google Pixel Frauen-Bundesliga
Hier ist Frankfurt gegen Freiburg live im TV und Stream zu sehen
19. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Die Runde begann am Freitag in der Alten Försterei, wo der 1. FC Union Berlin den 1. FC Köln besiegte. Am Samstag fand das Nordderby im Volksparkstadion keinen Sieger, dafür feierte der 1. FC Nürnberg einen wichtigen Sieg im Kellerduell mit Carl Zeiss Jena. Im Spitzenspiel setzte sich am Sonntag der FC Bayern München 4:1 gegen den VfL Wolfsburg durch, die SGS Essen sicherte spät ein Remis gegen RB Leipzig. Abgeschlossen wir der Spieltag am heutigen Montag (ab 18 Uhr) mit der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen zusammen.
Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?
Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 19. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.
Welche Spiele am 19. Spieltag laufen im Free-TV?
Das ZDF übertrug am Sonntag die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Außerdem überträgt Sport1 wie gewohnt das Montagsspiel. Ab 18 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt den SC Freiburg. Zudem wurde am Samstag das Nordderby zwischen dem HSV und dem SV Werder auf DAZN frei zugänglich für alle Zuschauer*innen gezeigt.
Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 19. Spieltag?
Die Partien des 19. Spieltages werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), drei Begegnungen am Sonntag (14, 16.20 und 18.30 Uhr) und ein Spiel am Montag (ab 18 Uhr).
MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.
Der 19. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga:
Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
1. FC Union Berlin – 1. FC Köln 2:1
Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
1. FC Nürnberg – FC Carl Zeiss Jena 5:1
Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN-Free)
Hamburger SV – SV Werder Bremen 1:1
Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim 0:1
Sonntag (ab 16.20 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ZDF)
FC Bayern München – VfL Wolfsburg 4:1
Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)
Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: ek
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