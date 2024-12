Der TSV 1860 München an der Spitze der 3. Liga? Was im Gesamtklassement mit Rang neun und neun Punkten Rückstand zu Ligaprimus FC Energie Cottbus und auch in der Heimbilanz weit weg scheint, trifft in der Auswärtstabelle zu. Auch beim Blick auf die Heimstatistik führt dort mit Hansa Rostock ein Klub, der eine erhebliche Punktediskrepanz zu den Spielen in der Fremde aufweist. Nur umgekehrt. DFB.de mit einer Übersicht.

Energie Cottbus, Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken: Diese Vereine bilden derzeit das Spitzentrio der 3. Liga. Auffällig: Alle drei Klubs können mit jeweils 16 Punkten aus neun Spielen eine starke Auswärtsbilanz aufweisen. Nur der TSV 1860 München ist noch besser. Die "Löwen" kommen nach dem jüngsten 3:0 bei Rot-Weiss Essen auf 17 Zähler.

"Wahnsinnig gerne zu Hause"

Im Gegensatz dazu steht die Ausbeute der "Sechzger" in ihren Heimspielen im Stadion an der Grünwalder Straße. Der frühere Bundesligist sammelte zu Hause lediglich sieben Zähler und belegt damit den 19. und vorletzten Platz in der Heimtabelle. Im Vergleich zu vielen anderen Ligakonkurrenten haben die Münchner - wie auch die ebenfalls einstelligen VfL Osnabrück (neun) und Hannover 96 II (sieben) - allerdings ein Heimspiel weniger absolviert. Dennoch fallen die extremen Ausschläge auf.

"Um das gleich klarzustellen: Wir spielen wahnsinnig gerne zu Hause vor unseren tollen Fans", betont "Löwen"-Trainer Argirios Giannikis gegenüber DFB.de. "Aber alle Spiele in dieser Liga sind sehr umkämpft und finden im Endeffekt auf des Messers Schneide statt. Zu Hause fehlte uns teilweise auch das nötige Quäntchen Glück. Gegen den SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden haben wir beispielsweise jeweils 2:3 verloren. Beide Spiele hätten eigentlich in die andere Richtung ausgehen müssen."

Die nächste Chance, die schwache Heimbilanz aufzubessern, gibt es bereits am kommenden Spieltag. Am Samstag, 14. Dezember (ab 16.30 Uhr, live bei MagentaSport) stellt sich der SC Verl in der bayerischen Landeshauptstadt vor.

Hansa das erfolgreichste Heimteam

Ein ähnlich gegensätzliches Bild wie bei den Münchner "Löwen" gibt es auch beim FC Hansa Rostock. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga verbuchte durch das zurückliegende 1:0 gegen den SV Sandhausen 18 seiner insgesamt 25 Zähler im heimischen Ostseestadion. Nur eine Partie (1:2 gegen Alemannia Aachen) ging vor den eigenen Fans verloren.

Wegen der um vier Treffer besseren Tordifferenz führen die Rostocker, die in der Gesamtwertung Rang acht belegen, die Heimtabelle vor dem punktgleichen FC Ingolstadt 04 an. Mit dem FC Energie Cottbus (17 Zähler), Arminia Bielefeld (17), Dynamo Dresden (16) und der U 23 des VfB Stuttgart (16) haben einige "Verfolger" allerdings noch ein Heimspiel weniger bestritten als die "Kogge".

Nachwuchsteams mit großem Punktunterschied

Während der TSV 1860 München (18 Positionen Unterschied) und der FC Hansa Rostock (13) im Vergleich der Platzierungen zwischen der Heim- und der Auswärtstabelle die größte Differenz aufweisen, ist der Unterschied bei der Anzahl der eingefahrenen Zähler bei manch anderen Teams noch größer. Bei der abstiegsbedrohten SpVgg Unterhaching, die sich kürzlich von ihrem bisherigen Cheftrainer Marc Unterberger getrennt hatte, steht den zwölf Punkten zu Hause lediglich ein Zähler in der Fremde gegenüber. Auch die U 23-Teams von Borussia Dortmund (17 von 22) und des VfB Stuttgart (16 von 19) sammelten ihre Punkte vor allem in gewohnter Umgebung.

Ebenfalls auffällig: Neben dem TSV 1860 München waren sonst nur noch die U 23 von Hannover 96 (elf von 18) und der 1. FC Saarbrücken (16 von 30) auswärts erfolgreicher als im eigenen Stadion. Ausgeglichen ist das Punkteverhältnis dagegen bei Aufstiegsanwärter Dynamo Dresden (jeweils 16) und dem SC Verl (je elf). Dieselbe Platzierung in der Heim- und in der Auswärtstabelle belegen lediglich Gesamt-Tabellenführer FC Energie Cottbus (Platz drei) und Arminia Bielefeld (Rang fünf).

Heimsiege statistisch viel wahrscheinlicher

Der Blick auf die Gesamtausbeute zeigt auch, dass in den bislang 170 absolvierten Begegnungen - nicht allzu überraschend - die Heimmannschaften erfolgreicher waren. Die Gastgeber sammelten bislang 278 Punkte. Im Vergleich dazu konnten die Auswärtsteams "nur" 185 Zähler entführen. Insgesamt 77-mal konnte die Mannschaften mit Heimrecht die volle Punktausbeute einfahren. Ein Auswärtserfolg (46) ist dagegen fast genauso wahrscheinlich wie ein Unentschieden (47).

In Heim- oder Auswärtsspielen besonders gut abzuschneiden, lässt dennoch nur bedingt einen Rückschluss darauf zu, wie die Saison insgesamt verläuft. In der vergangenen Spielzeit waren die späteren Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball und SC Preußen Münster (41) zwar die stärksten Heimteams. Der FC Erzgebirge Aue, der vor den eigenen Fans ebenfalls auf die beachtliche Ausbeute von 41 Punkten kam, holte auswärts (19) allerdings deutlich weniger Zähler und musste sich am Ende mit dem sechsten Platz begnügen.

So sicherte sich der SSV Jahn Regensburg trotz einer schlechteren Heimbilanz (32 Punkte/Rang neun) durch die im Vergleich wesentlich bessere Auswärtsausbeute (31/Platz zwei) noch den Relegationsrang. Im Gegensatz dazu belegte der 1. FC Saarbrücken trotz Rang drei in der Auswärtstabelle (29 Zähler) wegen der schwächeren Heimpunktzahl (31/Platz elf) in der Abschlusstabelle "nur" Rang fünf. Man darf also sehr gespannt sein, ob diesmal eher die Heim- oder die Auswärtsstärke den Ausschlag geben wird.