Havertz: "Jeder brennt darauf, auf den Platz zu gehen"

Kai Havertz hat in seiner Karriere als Spieler schon viel gesehen und viel erreicht: den FC Chelsea schoss er einst zum Champions-League-Sieg und gewann mit den Londonern die Klub-Weltmeisterschaft, mit dem FC Arsenal wurde er gerade englischer Meister. In 61 Länderspielen hat er auch in der Nationalmannschaft schon seine Spuren hinterlassen. Ein K.o.-Spiel im Rahmen einer Weltmeisterschaft hat aber selbst der Nationalspieler Kai Havertz noch nicht auf dem Platz erlebt. "Davon träumen viele als Kind. Das ist auch für mich ein Traum, der morgen in Erfüllung geht", sagte Havertz am Sonntagabend, keine 24 Stunden vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay am heutigen Montag (ab 22.30 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und im ZDF) auf dem Pressekonferenz-Podium im Bauch des Bostoner Stadions. "Ich freue mich extrem, die letzten Tage hat man gesehen, dass jeder darauf brennt, morgen auf den Platz zu gehen. Ich bin positiv gestimmt, dass es ein gutes Spiel wird."

Auch der Bundestrainer schaut nach der Niederlage gegen Ecuador im letzten Spiel der Vorrunde, die Deutschland als Gruppensieger abschloss, mit Vorfreude auf das erste K.o.-Spiel einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft seit 2014. "Heute im Abschlusstraining war nochmal richtig Würze drin", sagte Julian Nagelsmann, dessen Mannschaft am Vormittag noch im Teamquartier in Winston-Salem trainiert hatte, ehe es sich auf den Weg nach Boston machte. "Man hat gemerkt, dass morgen etwas Besonderes ansteht, ein K.o.-Spiel. Die Jungs haben Gas gegeben und werden das auch morgen machen."

Nagelsmann ließ sich nicht entlocken, mit welchen Spielern er das Achtelfinale angehen will. "Es gibt taktische Überlegungen, ein bisschen was zu ändern. Es gibt aber auch Überlegungen, alles so zu belassen, was die erste Elf angeht", sagte Nagelsmann. "Es geht auch darum, dem gegnerischen Trainer die Arbeit nicht leichter zu machen, als wir es müssen." Nagelsmann weiß schließlich um die Stärken der Paraguayer: "Sie stehen kompakt, verteidigen vor allem sehr gut. Sie haben insgesamt sehr gute Spieler. Wir brauchen eine perfekte Performance morgen, um zu gewinnen." Auch Kai Havertz ist gewarnt vor den Südamerikanern. "Sie haben Qualität. Aggressivität und Intensität zeichnen sie aus. Wir brauchen eine gute Leistung. Und wir werden es besser machen morgen."

Dafür will Havertz selbst im Verbund mit Jamal Musiala und Florian Wirtz in der Offensive sorgen. "Wir sprechen viel darüber, was besser laufen kann, was wir besser machen müssen. Dass wir drei da vorne unser volles Potenzial noch nicht zu hundert Prozent ausgeschöpft haben, das wissen wir selbst. Da packen wir uns auch selbst an die Nase", sagte Havertz. "Wir gehen in das Spiel rein mit der vollsten Überzeugung, dass wir einen Startschuss geben, um offensiv erfolgreich zu sein." Schließlich resümierte Havertz: "Ich mag große Spiele, Duelle auf der großen Bühne." Da kommt sein erstes K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft gerade recht.