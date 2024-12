Handball-Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillengewinner Julian Köster wird am Sonntag, 15. Dezember, als "Losfee" die DFB-Pokalviertelfinalbegegnungen der Männer und Frauen auslosen. Die Ziehung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird ab circa 15.45 Uhr live im ZDF-sportstudio übertragen. Ziehungsleiter ist Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Moderiert wird die Sendung von Lili Engels.

Im DFB-Pokal der Frauen stehen die acht Viertelfinalisten fest. Rekordsieger und Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der Deutsche Meister FC Bayern München, der SV Werder Bremen, die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen sowie die Zweitligisten Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach hatten sich das Ticket für die nächste Runde gesichert.

Auch Männer-Viertelfinalisten sind fix

Im Männer-Wettbewerb qualifizierten sich als erste vier Teams Drittligist Arminia Bielefeld, Titelverteidiger Bayer Leverkusen und seine Bundesligarivalen SV Werder Bremen und VfB Stuttgart für das Viertelfinale. Am Mittwochabend folgten der Zweiligist 1. FC Köln, die Bundesligisten VfL Wolfsburg RB Leipzig und der FC Augsburg.

Die Runde der letzten Acht der Männer wird am 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025 ausgespielt. Die vier Partien werden somit an vier verschiedenen Tagen terminiert. Das Halbfinale ist für den 1./2. April 2025 angesetzt. Das große Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai 2025.

Das DFB-Pokalviertelfinale der Frauen findet vom 11. bis zum 13. Februar 2025 statt, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 22. und 23. März 2025 ansteht. Das Endspiel wird am 1. Mai 2025, dem Tag der Arbeit, im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.