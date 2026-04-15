Frauen-Nationalmannschaft
Gwinn von Nationalmannschaft abgereist
Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München ist heute Morgen vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin hatte sich beim 5:1 im WM‑Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstag in Nürnberg eine Schulterverletzung zugezogen. Weitere Untersuchungen werden in München durchgeführt.
Eine Nachnominierung wird noch bekanntgegeben. Die DFB-Auswahl trifft im Rahmen der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien am Samstag (ab 18 Uhr) in Ried erneut auf die Auswahl Österreichs.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Ticker: Mattner-Trembleau für Gwinn nachnominiert
Die DFB-Frauen stehen in der WM-Qualifikation vor dem Rückspiel in Österreich - am Samstag (ab 18 Uhr) in Ried. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Video: Kantersieg und weiße Weste
Die DFB-Frauen haben beim 5:1 gegen Österreich da angeknüpft, wo sie zuletzt in der WM-Qualifikation aufgehört hatten. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Nürnberg im YouTube-Video.
Wück: "Wir wollen zu den Topnationen gehören"
Die DFB-Frauen haben durch das 5:1 in Nürnberg gegen Österreich den dritten Sieg im dritten WM-Qualifiduell geholt. DFB.de hat die Stimmen nach dem Heimspiel im Max-Morlock-Stadion.