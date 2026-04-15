Gwinn von Nationalmannschaft abgereist

Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München ist heute Morgen vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin hatte sich beim 5:1 im WM‑Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstag in Nürnberg eine Schulterverletzung zugezogen. Weitere Untersuchungen werden in München durchgeführt.

Eine Nachnominierung wird noch bekanntgegeben. Die DFB-Auswahl trifft im Rahmen der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien am Samstag (ab 18 Uhr) in Ried erneut auf die Auswahl Österreichs.