Gewalt gegen Frauen stoppen: DFB-Frauen unterstützen "Orange the World"

Die Frauen-Nationalmannschaft unterstützt auch in diesem Jahr wieder die UN Women Deutschland-Kampagne "Orange the World", die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Die Kampagne findet jährlich zwischen dem 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen", und dem 10. Dezember, dem "Internationalen Tag der Menschenrechte", statt.

Denn: Alle zwei Tage tötet ein Mann in Deutschland seine (Ex-) Partnerin, täglich findet ein Tötungsversuch statt. Alle zwei Stunden erlebt eine Frau sexualisierte Gewalt durch ihren Partner. Weniger als alle vier Minuten fügt ein Mann seiner Partnerin Gewalt zu. Diese Zahlen steigen seit Jahren an. Deswegen ist der Kampf gegen Gewalt an Frauen für die Spielerinnen der Nationalmannschaft schon länger ein wichtiges Thema.

Im Rahmen der Aktion war das orangefarbene Badge mit dem Motto "Stoppt Gewalt gegen Frauen“ schon beim deutschen 6:0-Auswärtssieg im Länderspiel am vergangenen Freitg in Zürich gegen die Schweiz zu sehen - und kommt auch heute (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Bochum gegen Italien auf dem Trikot der DFB-Auswahl zum Einsatz. Darüber hinaus wird der Fokus über Bandenwerbungen auf der Kampagne liegen, in Bochum gibt es einen Infostand vor dem Stadion. Auch auf den Social-Media-Kanälen der DFB-Frauen wird Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema generiert.

Gwinn: "Gemeinsam ein klares Zeichen setzen“

Nationalspielerin Giulia Gwinn sagt: "Die Zahlen zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen sind jedes Jahr aufs Neue erschütternd! Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, auch in diesem Jahr als Frauen-Nationalmannschaft gemeinsam ein klares Zeichen zu setzen und die Kampagne 'Orange the World' zu unterstützen.“

Seit mehreren Jahren unterstützt das DFB-Team die Kampagne - im vergangenen Jahr trug die Nationalspielerinnen neben weiteren Aktionen beispielsweise im Rahmen des Nations-League-Spiels gegen Dänemark ein spezielles Aufwärmshirt.

UN Women Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein. Schon 1991 wurde die Kampagne "Orange the World" vom Women's Global Leadership initiiert. Sie ist seit 2008 Teil der Kampagne "UNiTe to End Violence against Women" des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Betroffene finden unter der Nummer 08000116016 und per Onlineberatung vertraulich und kostenfrei an 365 Tagen, rund um die Uhr, anonym, mehrsprachig und barrierefrei Hilfe und Unterstützung beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Das Hilfetelefon ist das erste 24-Stunden-Beratungsangebot für Deutschland. Weitere Informationen zum Thema gibt es auch auf der Webseite www.gewalt-stoppen.org des Vereins UN Women Deutschland.