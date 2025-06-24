U 21-Männer
Galerie: Abschlusstraining vor dem EM-Halbfinale
Am Mittwoch (ab 21 Uhr, live in SAT.1) will die deutsche U 21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei den nächsten Schritt Richtung Titel gehen. Im Halbfinale trifft die DFB-Auswahl in Kosice auf Frankreich. Beim Abschlusstraining bereiten sich Reitz, Atubolu und Co. unter Leitung von Trainer Antonio Di Salvo auf das Duell vor. DFB.de präsentiert die besten Bilder der Einheit in einer Galerie.
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Autor: dfb
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