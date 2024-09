Futsal: Tickets fürs Türkei-Spiel in Nürnberg

Rein geht's in die Länderspielsaison für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft!: Am 6. November (ab 18.30 Uhr) empfängt das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld die Türkei in der Kia Metropol Arena in Nürnberg. Karten dafür sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.

Das Länderspiel gegen die Türkei ist für die DFB-Auswahl der erste Härtetest der neuen Saison und gleichzeitig die Generalprobe für die EM-Qualifikation: Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen trifft das deutsche Team zwischen Dezember 2024 und April 2025 in je einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf die Ukraine, Rumänien und Zypern.