Am kommenden Montag, 11. November (ab 16 Uhr), findet auf dem DFB-Campus in Frankfurt eine Regenerationseinheit der deutschen Nationalmannschaft statt. Hierfür haben 25 Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft (plus je eine Begleitperson pro Gast) die Möglichkeit, live und exklusiv dabei zu sein. Die Plätze werden nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben.

Hier noch mal alle Informationen in Kürze:

Wann? Montag, 11. November, 16 Uhr | Einlass ab 15.30 Uhr

Wo? DFB-Campus | Schwarzwaldstraße 121, 60528 Frankfurt

Wichtig! Die Einlasskontrolle erfolgt über den Namen. Daher ist es wichtig, dass vor Ort mit einem Lichtbildausweis die Identität nachgewiesen werden kann.

Nach der Anmeldung versendet der Fan Club Nationalmannschaft an alle Teilnehmer*innen eine E-Mail mit der Bestätigung zur Aufnahme auf die Gästeliste. Nur wer diese E-Mail erhält, ist auch auf der Gästeliste zu finden und darf bei der Einheit dabei sein.