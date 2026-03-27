U 21-Männer
Fünf Änderungen: So startet die U 21 gegen Nordirland
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in der ersten Begegnung des neuen Länderspieljahres heute (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Braunschweig auf Nordirland. Im sechsten Spiel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien nimmt Cheftrainer Antonio Di Salvo fünf Änderungen an der Startelf im Vergleich zum letzten Länderspiel im November gegen Georgien vor. Neu in der Startelf sind Mio Backhaus, Lukas Ullrich, Linus Gechter, Brajan Gruda und Anton Kade.
Die Startelf: 12 Backhaus - 3 Ullrich, 4 Jeltsch, 5 Quarshie, 6 Bischof (C), 7 El Mala, 8 Kemlein, 9 Tresoldi, 10 Gruda, 14 Gechter, 17 Kade.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
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