Achtelfinale zeitgenau angesetzt: Freiburg gegen Bayern live bei Sky

Ende November geht der DFB-Pokal der Frauen in das Achtelfinale der Saison 2024/2025. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die acht Partien der dritten Runde nun zeitgenau angesetzt, gespielt wird vom 22. bis 24. November. Dabei wird die Partie zwischen dem SC Freiburg und FC Bayern München am Sonntag, 24. November (ab 16 Uhr), live bei Sky übertragen.

Die erste Achtelfinalpartie steigt am Freitag, 22. November (ab 18 Uhr), zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Es folgen zwei Spiele um 18.30 Uhr: Der 1. FC Union Berlin trifft auf Eintracht Frankfurt, der VfL Bochum auf die TSG Hoffenheim. Am Samstag, 23. November, finden die Partien Borussia Mönchengladbach gegen die SGS Essen (ab 14 Uhr) sowie Fortuna Köln gegen Werder Bremen (ab 16 Uhr) statt. Außerdem trifft der 1. FSV Mainz 05 ab 17 Uhr im Bruchwegstadion auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Am Sonntag, 24. November, folgen die zwei letzten Begegnungen im Achtelfinale, darunter das Gastspiel des FC Carl Zeiss Jena beim Hamburger SV (ab 12 Uhr) sowie das Sky-Spiel zwischen Freiburg und dem FC Bayern (ab 16 Uhr).

Das Viertelfinale wird vom 11. bis 13. Februar 2025 ausgespielt. Die Halbfinalpartien sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.