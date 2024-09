FC St. Pauli ist Deutscher Meister im Blindenfußball

Durch einen 1:0-Sieg in einem spannenden Duell gegen den Meisterschaftskonkurrenten SF BG Blista Marburg sicherte sich der FC St. Pauli den Deutschen Meistertitel im Blindenfußball. Beim Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga auf dem Karolinenplatz in Darmstadt feierte die Mannschaft aus der Hansestadt ihren vierten Meisterschaftstitel. Vizemeister wurde der MTV Stuttgart.

Um 17:50 Uhr war es soweit: Philipp Versen, Kapitän des FC St. Pauli, streckte die DFB-Meisterplakette in die Höhe. Sein Team hatte mit einem 1:0-Sieg gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg den Titelgewinn perfekt gemacht. "Ich bin überglücklich. Wir haben uns über die gesamte Saison hinweg kontinuierlich gesteigert und daher die Meisterschaft absolut verdient", betonte Versen. Das Spitzenspiel zwischen den Hamburgern und dem Team aus Hessen war von Beginn an umkämpft. Beide Mannschaften bemühten sich um Spielkontrolle und ließen in der ersten Halbzeit wenige Torchancen zu. Nach der Pause sorgte ein Eigentor, das durch Pauli-Spieler Nathan Werner erzwungen wurde, für den vielumjubelten Siegtreffer. Die anschließenden Offensivaktionen der Marburger Spieler Alican Pektas und Taime Kuttig verpufften häufig an der starken Defensivleistung der Hanseaten um Torhüterin Svenja Bartels.

Der Meisterschaftskampf war in diesem Jahr so spannend wie nie. Neben Marburg und St. Pauli hatte auch noch der MTV Stuttgart und Borussia Dortmund die Chance, am letzten Spieltag Deutscher Meister zu werden. Die Mannschaft aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt gewann in einer packenden Partie mit 2:1-Toren gegen den BVB durch zwei Treffer von Alexander Fangmann. Der Blindenfußball-Nationalspieler brachte seine Mannschaft nach einem eindrucksvollen Dribbling in Führung und erzielte in der letzten Spielminute den Siegtreffer mit einem wuchtigen Schuss aus kurzer Distanz. BVB-Spieler Jonathan Tönsing markierte das zwischenzeitliche 1:1 und wurde mit 21 Treffern aus sieben Spielen Torschützenkönig und Spieler der Saison. Die Stuttgarter beendeten die Saison damit auf Platz zwei, während der BVB auf Platz vier landete.

Großartige Leistungen der Sportlerinnen und Sportler

"Wir sind der Stadt Darmstadt, dem SV Darmstadt 98, dem Hessischen Fußball-Verband und unseren weiteren Partnern dankbar, dass wir vor dieser tollen Kulisse den Finalspieltag ausrichten durften. Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler sind absolut bemerkenswert und werben für Inklusion im und durch Fußball", resümierte DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende der DFB-Stiftung Sepp Herberger, der gemeinsam mit DFB-Vizepräsidentin Prof. Dr. Silke Sinning und Hanno Benz, Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, die Siegerehrung begleitete. Gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband realisiert die Stiftung seit dem Jahr 2008 den Spielbetrieb der Blindenfußball-Bundesliga.

Der FC Schalke 04 beendete die Saison trotz einer 1:2-Niederlage gegen den VSC/ABSV Wien auf dem fünften Tabellenplatz. Die Österreicher hingegen fuhren in Darmstadt ihren zweiten Saisonsieg ein und landeten damit auf Tabellenplatz sechs. Im Duell zwischen dem Tabellenschlusslicht Fortuna Düsseldorf und dem Tabellenvorletzten FC Ingolstadt konnten sich die Rheinländer mit 2:0-Toren gegen das oberbayerische Team durchsetzen. Damit beendete Fortuna Düsseldorf die Saison auf Platz sieben und der FC Ingolstadt auf Platz acht.

Neben den Ligapartien erlebten die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Als besonderes Highlight probierten sich ehemalige Profifußballer des SV Darmstadt 98 um Marco Sailer, Gerhard Kleppinger oder Frank Möller in einem Einlagespiel im Blindenfußball.

Unterstützt wurde die Blindenfußball-Bundesliga auch in diesem Jahr von der Deutschen Telekom, Volkswagen und VANDA Pharmaceuticals.

Die Ergebnisse im Überblick:

Fortuna Düsseldorf – FC Ingolstadt 2:0

FC Schalke 04 – VSC/ABSV Wien 1:2

MTV Stuttgart – Borussia Dortmund 2:1

FC St. Pauli – SF BG Blista Marburg 1:0

Abschlusstabelle Saison 2024:

1 FC St. Pauli 7 24:4 16

2 MTV Stuttgart 7 15:5 16

3 SF BG Blista Marburg 7 15:2 14

4 Borussia Dortmund 7 29:5 13

5 FC Schalke 04 7 8:13 10

6 VSC / ABSV Wien 7 7:22 7

7 Fortuna 95 Düsseldorf 7 3:22 3

8 FC Ingolstadt 7 2:30 1