2. Frauen-Bundesliga
FC Ingolstadt 04 erkämpft Remis beim Hamburger SV
Die Aufstiegshoffnungen des Hamburger SV erhielten in der 2. Frauen-Bundesliga einen leichten Dämpfer. Der Tabellendritte musste sich zum Auftakt des 23. Spieltages mit einem 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt 04 begnügen. Das Team von Trainer Marwin Bolz blieb zwar auch im neunten Ligaspiel in Folge ohne Niederlage, verpasste aber erstmals nach zuvor vier Siegen wieder die volle Punktausbeute.
Durch ein Eigentor von Ingolstadts Kapitänin Nadja Burkard (16.) waren die Hanseatinnen zwar 1:0 in Führung gegangen. Noch vor der Pause gelang jedoch Leonie Hein (30.) der Ausgleich für die Gäste, die sich einen wertvollen Zähler für den Klassenverbleib sicherten. Zumindest vorerst wuchs der Abstand zur Gefahrenzone der Liga auf acht Punkte an.
Der HSV belegt mit jetzt 44 Zählern weiterhin den dritten Aufstiegsplatz. Verfolger SV Meppen könnte allerdings mit einem Sieg am Sonntag (ab 14 Uhr) beim Spitzenreiter und bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Nürnberg bis auf einen Punkt heranrücken.
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: mspw
Dank Siegesserie: Mainz 05 hält weiter Anschluss
Der 1. FSV Mainz 05 hat in der 2. Frauen-Bundesliga den Rückstand auf die beiden Aufstiegsplätze auf fünf Punkte verkürzt. Das Team von Trainer Takashi Yamashita setzte sich am 22. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1) durch.
SV Meppen holt spätes Unentschieden
Der SV Meppen hält in der 2. Frauen-Bundesliga den Rückstand auf die Tabellenspitze durch ein spätes 1:1 gegen den SC Sand konstant. Der VfB Stuttgart ist nach dem 4:0 bei Schwarz-Weiß Warbeyen wegen der besseren Tordifferenz neuer Spitzenreiter.
VfB Stuttgart siegt zum Debüt von Trainer Schneck
Erfolgreicher Einstand für Nico Schneck als neuer Trainer des VfB Stuttgart: Wenige Tage nach der Vorstellung als Nachfolger des freigestellten Heiko Gerber gewann der Tabellenzweite am 21. Spieltag 3:0 (3:0) beim 1. FFC Turbine Potsdam.