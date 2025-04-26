FC Ingolstadt 04 erkämpft Remis beim Hamburger SV

Die Aufstiegshoffnungen des Hamburger SV erhielten in der 2. Frauen-Bundesliga einen leichten Dämpfer. Der Tabellendritte musste sich zum Auftakt des 23. Spieltages mit einem 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt 04 begnügen. Das Team von Trainer Marwin Bolz blieb zwar auch im neunten Ligaspiel in Folge ohne Niederlage, verpasste aber erstmals nach zuvor vier Siegen wieder die volle Punktausbeute.

Durch ein Eigentor von Ingolstadts Kapitänin Nadja Burkard (16.) waren die Hanseatinnen zwar 1:0 in Führung gegangen. Noch vor der Pause gelang jedoch Leonie Hein (30.) der Ausgleich für die Gäste, die sich einen wertvollen Zähler für den Klassenverbleib sicherten. Zumindest vorerst wuchs der Abstand zur Gefahrenzone der Liga auf acht Punkte an.

Der HSV belegt mit jetzt 44 Zählern weiterhin den dritten Aufstiegsplatz. Verfolger SV Meppen könnte allerdings mit einem Sieg am Sonntag (ab 14 Uhr) beim Spitzenreiter und bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Nürnberg bis auf einen Punkt heranrücken.