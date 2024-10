Piljic schießt Leverkusen zum Arbeitssieg gegen Jena

Bayer 04 Leverkusen hat seine Erfolgsserie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch am 5. Spieltag fortgesetzt. Mit dem mühsamen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena bleibt das Team von Trainer Roberto Pätzold weiter in der Spitzengruppe der Liga, ist nach wie vor ungeschlagen und gewann zuletzt dreimal in Serie. Nur im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:2) sprang kein Dreier für die Rheinländerinnen heraus.

Lange Zeit tat sich Bayer 04 schwer, ein sehenswerter Treffer von Mittelfeldspielerin Katharina Piljic (69.) sorgte jedoch in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Die defensiv gut eingestellten Gäste hatten einige vielversprechende Möglichkeiten, um selbst in Führung zu gehen oder zumindest noch den Ausgleich zu markieren, standen am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Nach fünf Begegnungen steht weiterhin ein Punkt zu Buche.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir die drei Punkte in Leverkusen behalten haben", sagte Bayer-Offensivspielerin Kristin Kögel im Interview. "Wir sind als Favorit ins Spiel gegangen, Jena hat es aber gut gemacht. Wir waren oft zu ungenau, das müssen wir mitnehmen und künftig besser machen. Unter dem Strich zählt aber nur der Sieg."

FCC-Kapitänin Julevic: "In der Liga angekommen"

Matchwinnerin Katharina Piljic erklärte: "Es war ein sehr schwieriges Spiel, deshalb ist die Erleichterung groß. Der Gegner hat uns nur wenige Räume gegeben. Umso schöner, dass wir dennoch gewonnen haben. So wollen wir in den nächsten Spielen weitermachen und möglichst jeden Punkt mitnehmen."

Jenas Kapitänin Merza Julevic meinte: "Vor dem gegnerischen Tor fehlt uns noch die nötige Abgezocktheit. Dennoch haben wir gezeigt, dass wir in der Liga angekommen sind. In den nächsten Wochen werden wir mit Sicherheit punkten."

Abwehrspielerin Toma Ihlenburg ergänzte: "Es tut weh, dass wir das Gegentor nach einer Standardsituation kassiert haben. Wir standen zwischenzeitlich unter Dauerdruck. Dennoch war mehr für uns drin."

Jenas Torhüterin El Sherif gibt Bundesligadebüt

Im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim nahm Leverkusens Trainer Roberto Pätzold eine Veränderung in seiner Startelf vor. Nachdem sie ihre Gelb-Rotsperre abgesessen hatte, lief Janou Levels auf Anhieb wieder von Beginn an auf. Dafür blieb Juliette Vidal zunächst auf der Bank.

Beim FC Carl Zeiss Jena gab Trainer Florian Kästner im Tor diesmal der österreichischen U 20-Nationalspielerin Mariella El Sherif den Vorzug gegenüber Jasmin Janning. Die von Sturm Graz verpflichtete Torfrau feierte damit ihr Bundesligadebüt. Außerdem startete Melina Reuter diesmal für Gwendolyn Mummert.

Erste Halbzeit mit nur wenigen Torraumszenen

In der ersten Halbzeit dominierte Bayer 04 Leverkusen weitgehend das Spielgeschehen, konnte sich aber nur wenige hochkarätige Tormöglichkeiten erarbeiten. So wurde in der Anfangsphase ein Abschluss von Karolina Lea Vilhjalmsdottir in letzter Sekunde von Jenas Abwehrspielerin Toma Ihlenburg geblockt. Kurz vor der Pause konnte Kristin Kögel nach Zuspiel von Janou Levels mit einem Flachschuss Mariella El Sherif nicht vor Probleme stellen.

Auf der Gegenseite hatte der FCC die wohl beste Chance des ersten Spielabschnitts. Nach einem Eckball setzte die aufgerückte Toma Ihlenburg zu einem Flugkopfball an, der jedoch über die Latte des Leverkusener Tores flog.

Alu-Pech für Birkholz - Turanyi klärt auf der Linie

Zur Pause reagierte Bayer-Trainer Roberto Pätzold und wechselte Juliette Vidal für Synne Skinnes Hansen ein, um mehr Druck über die linke Außenbahn zu erzeugen. Die große Chance zur Führung hatten aber keine zwei Minuten später die Gäste aus Thüringen. Nach einer Hereingabe von Felicia Sophie Sträßer drehte sich Luca Birkholz um die eigene Achse und traf mit ihrem Flachschuss den Innenpfosten des Leverkusener Tores. Bayer-Torhüterin Friederike Repohl wäre chancenlos gewesen.

Auch in der Folgezeit taten sich die Gastgeberinnen weiterhin schwer, Lücken in der kompakten Hintermannschaft des FC Carl Zeiss Jena zu finden. In der 69. Minute brach jedoch Katharina Piljic mit ihrem sehenswerten Treffer zum 1:0 den Bann. Nach einem Freistoß von der rechten Seite kontrollierte Kristin Kögel mit dem Rücken zum Tor den Ball und legte dann für Piljic ab, die von der Strafraumgrenze genau in den linken oberen Torwinkel traf. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die vor Saisonbeginn von der SGS Essen gekommen war, erzielte damit ihr erstes Tor im Bayer-Trikot.

In der Schlussphase mussten die Gastgeberinnen aber noch einige bange Situationen überstehen. Innenverteidigerin Lilla Turanyi kratzte den Ball von der Linie, nachdem die eingewechselte Hannah Lehmann Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl schon überwunden hatte. In der Nachspielzeit parierte Spielführerin Repohl dann auch noch einen strammen Schuss von Felicia Sophie Sträßer und hielt damit den Sieg fest.