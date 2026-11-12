Der 10. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt am Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und 1. FSV Mainz 05. Am Samstag (ab 17.55 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport, DAZN) empfängt der Tabellenzweite und Vizemeister VfL Wolfsburg im Spitzenspiel Meister, Pokalsieger und Spitzenreiter FC Bayern München in der Volkswagen Arena. Am Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) trifft RB Leipzig in der Red Bull Arena auf Eintracht Frankfurt. Karten für alle Begegnungen können über das zentrale Portal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 10. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 10. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 10. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München wird am Samstag (ab 17.55 Uhr) live in der ARD im Free-TV übertragen. Zudem wird das Montagsspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 10. Spieltag?

Die Partien des zehnten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen drei weitere Spiele am Samstag (12, 14 und 17.55 Uhr), sowie zwei weitere am Sonntag (jeweils 16 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlightshow auf DFB.TV.

Der 10. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – SC Freiburg

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin

Samstag (ab 17.55 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ARD)

VfL Wolfsburg – FC Bayern München

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport, und DAZN)

1. FC Nürnberg – 1. FC Köln

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen