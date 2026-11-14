2:0 gegen Union: Bremen springt vorerst auf Platz drei

Mindestens über Nacht ist der SV Werder Bremen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz geklettert, der am Saisonende die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb bedeuten würde. Das Team von Trainerin Friederike Kromp bezwang am 10. Spieltag den 1. FC Union Berlin 2:0 (2:0) und verdrängte mit jetzt 19 Punkten Eintracht Frankfurt (17 Zähler) vorerst von Rang drei.

Vor 1878 Zuschauer*innen auf Platz 11 des Bremer Weserstadions brachten Luna Vanzeir (29.) und die frühere Unionerin Jenny Hipp (38.) die Gastgeberinnen schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Mit 16 von 18 möglichen Zählern aus sechs Heimspielen weist der SV Werder aktuell auf eigenem Platz die beste Bilanz aller Bundesligisten auf. Die Berlinerinnen gingen erstmals seit fünf Begegnungen (drei Siege und zwei Remis) wieder leer aus.

Kromp: "Bedeutet uns viel"

"Dieser Sieg bedeutet uns sehr viel", erklärte Werder-Trainerin "Fritzy" Kromp. "Es ist nicht selbstverständlich, nach einem intensiven und kräftezehrenden Spiel wie in München nun so aufzutreten. Das ist für unsere Mannschaft der nächste Entwicklungsschritt, auf den wir stolz sein können. Die Unionerinnen haben uns vor allem mit ihrer Körperlichkeit Probleme bereitet. Unter dem Strich hat das fußballerisch bessere Team gewonnen. Gegen einen Gegner, der sehr viel Qualität auf den Platz gebracht hat, waren wir defensiv sehr stabil und hatten auch in engen Räumen gute Lösungen."

Union-Trainerin Marie-Louise Eta meinte: "Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt von uns - sowohl hinsichtlich des Ergebnisses als auch in der Art und Weise. Wir haben es nicht geschafft, das auf dem Platz umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Deswegen fahren wir mit einer verdienten Niederlage nach Hause."

Berlins Mittelfeldspielerin Lina Hausicke meinte nach der Rückkehr an ihre langjährige Wirkungsstätte: "Wir haben in der ersten Halbzeit zwei entscheidende Fehler gemacht und mussten dadurch wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Nach der Pause haben wir es etwas besser gemacht. Aber es war dennoch nicht das, was wir spielen können."

El Sherif zurück im Kasten

Beim SV Werder Bremen stand die etatmäßige Stammtorhüterin Mariella El Sherif erstmals seit Ende September wieder zwischen den Pfosten. Während ihrer Handverletzung wurde die 22 Jahre alte Österreicherin von Vanessa Fischer vertreten. Gegenüber dem 1:3 beim Deutschen Meister FC Bayern München rückte außerdem Isabella Jaron für Torschützin Elena Dhont neu ins Team. Caroline Siems, Lena Petermann (beide Aufbautraining), Chiara D'Angelo (Fußverletzung) und Julia Magerl (Knieverletzung) waren weiterhin keine Option.

Union Berlins Cheftrainerin Marie-Louise Eta, die zwischen 2014 und 2018 selbst als Spielerin für Werder Bremen aufgelaufen war, bevor sie anschließend als Trainerin im Nachwuchs an der Weser gearbeitet hatte, veränderte ihre Startaufstellung nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim nur auf einer Position. U 23-Nationalspielerin Jella Veit stand für Naika Reissner von Beginn an auf dem Feld.

Jubiläum für Hausicke

Nicht nur für Marie-Louise Eta, auch für Lina Hausicke war die Partie an der Weser ein ganz besonderes Spiel. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin spielte ab 2017 neun Jahre lang für den SV Werder und absolvierte insgesamt 192 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Über mehrere Jahre führte sie die Mannschaft als Kapitänin auf das Feld. Seit Anfang September trägt Hausicke nun das Trikot des 1. FC Union Berlin. Das direkte Duell mit ihrem Ex-Klub war ihr 200. Einsatz in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Mit Samantha Steuerwald kehrte eine weitere ehemalige Werderanerin zurück. Die aktuelle Union-Vizekapitänin stand zwischen 2018 und 2020 für die Norddeutschen auf dem Platz. Angreiferin Sophie Weidauer war von 2023 bis 2025 für den SV Werder aktiv. Athletiktrainer Bao Nguyen war von Januar 2024 bis zum Sommer 2025 in derselben Position bei den Bremerinnen tätig. Auf Bremer Seite lief Torschützin Jenny Hipp auf, die in der zurückliegenden Saison für Union am Ball war. Die Mittelfeldspielerin absolvierte 15 Bundesligapartien und ein DFB-Pokalspiel für die "Eisernen" und erzielte zwei Ligatore.

Hipp trifft gegen Ex-Klub

Die erste halbe Stunde verlief recht ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es zunächst nur wenige Tormöglichkeiten. Leichte Vorteile hatte dabei noch der 1. FC Union, der durch Nele Bauereisen auch zum ersten vielversprechenden Abschluss kam. Sie traf den Ball aber nicht optimal, so dass Mariella El Sherif keine Mühe hatte, das Spielgerät aufzunehmen.

Der SV Werder nutzte dann seine erste gelungene Offensivaktion zur Führung. Lilli Purtscheller setzte sich auf dem rechten Flügel gegen Jella Veit durch und fand mit ihrer maßgerechten Hereingabe Luna Vanzeir, die den Ball mustergültig kontrollierte und überlegt zum 1:0 (29.) verwandelte.

Mit der Führung im Rücken wurden die Bremerinnen stärker. Zunächst verfehlte Lilli Purtscheller das Tor der Berlinerinnen mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze nur knapp. Kurz darauf machte es Jenny Hipp nach einer Ablage von Tuana Mahmoud besser und platzierte die Kugel mit links genau neben den Pfosten zum 2:0 (38.). Beim Torjubel hielt sich die Mittelfeldspielerin gegen ihren früheren Verein zurück.

Zweimal Aluminium-Pech

Zur Pause reagierte Union-Trainerin Marie-Louise Eta mit zwei offensiven Wechseln auf den Rückstand. Die beiden Österreicherinnen Eileen Campbell und Naika Reissner lösten Nele Bauereisen und die Ex-Bremerin Samantha Steuerwald ab. Erneut erwischten die Gästinnen den besseren Start und hatten durch Jill Janssens direkt die große Chance zum Anschlusstor. Die Außenbahnspielerin legte sich nach einem mustergültigen Steilpass von Lisanne Gräwe den Ball jedoch zu weit vor, so dass Mariella El Sherif aus ihrem Tor kommen und sich die Kugel schnappen konnte. Auf der Gegenseite sendete Isabella Jaron ein Ausrufezeichen, als sie mit einem fulminanten Abschluss aus fast 30 Metern nur an der Latte scheiterte.

Nach etwas mehr als einer Stunde wechselte Marie-Louise Eta Angreiferin und Ex-Bremerin Sophie Weidauer für Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe ein. Später kamen mit Dina Orschmann (für Jill Janssens) und Lisa Heiseler (für Lia Kamber) noch weitere Stürmerinnen, um den Druck zu erhöhen. Das gelang allerdings nur bedingt. Erst in der Nachspielzeit hatten die Bremerinnen Glück, als die eingewechselte Lisa Heiseler mit einem Schlenzer ebenfalls die Latte traf. Insgesamt brachte der SV Werder die Zwei-Tore-Führung jedoch recht souverän über die Runden.