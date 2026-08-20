FAQ: Hier ist der 1. Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist zurück aus der Sommerpause und startet am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und FC Bayern München (ab 18.20 Uhr live, auf MagentaSport, DAZN und ZDF) in die neue Saison. Am Sonntag (ab 14 Uhr live auf MagentaSport und DAZN) feiern die Stuttgarterinnen ihr Ligadebüt gegen Hoffenheim. In der letzten Partie des Spieltags ab 18 Uhr live auf MagentaSport, DAZN und Sport1) feiert auch der 1. FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen seine Ligapremiere. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 1. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Auftakt-Spiele des 1. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 1. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Eröffnungsspiel am Freitag zwischen Union Berlin und Bayern München wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Anstoß ist um 18.20 Uhr.

Zudem wird das Montagsspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen von Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 1. Spieltag?

Die Partien des Auftaktwochenendes werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.20 Uhr) statt. Es folgen zwei Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (14,16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird die letzte Partie des Spieltags (ab 18 Uhr) ausgetragen.

MagentaSport und DAZN übertragen auch in dieser Saison alle Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden mit den Sport1-Spielen also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlight-Show auf DFB-TV.

Der 1. Spieltag

Freitag (ab 18.20 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ZDF)

1. FC Union Berlin – Bayern München

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Hamburger SV – SC Freiburg

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen